2019年新一轮举措：减税更大规模 降费更加明显

一是对小微企业实施普惠性税收减免。二是深化增值税改革，继续推进实质性减税。三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例。四是减轻企业社会保险缴费负担。同时，清理规范收费，加大对乱收费查处力度

本报北京1月15日电 （记者陆娅楠）“今年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更加明显的降费。”在国新办15日举行的落实中央经济工作会议精神新闻发布会上，财政部部长助理许宏才表示。

新一轮举措主要包括四个方面。一是对小微企业实施普惠性税收减免。此项政策已经对外发布。提高增值税小规模纳税人起征点，月销售额3万元调整到10万元，即月销售额10万元以下的，不用再交纳增值税。放宽小型微利企业标准并加大优惠力度，放宽后的条件为：企业资产总额5000万元以下、从业人数300人以下、应纳税所得额300万元以下。

“这比原来认定的标准有大幅度的提升，也就是说有更多的企业会被认定为小型微利企业。据测算，认定为小型微利企业户数1798万户，占全部纳税企业的比重超过95%。”许宏才说，在税率优惠方面，按应纳税所得额不同，分别采用所得税优惠税率。其中，应纳税所得额100万元以下，税负是5%，低于标准税率20个百分点。应纳税所得额是100万—300万元之间的，税负是10%，低于标准税率15个百分点。

对小规模纳税人交纳的部分地方税种，可以实行减半征收。即允许各地按程序在50%幅度内减征资源税、城市维护建设税、印花税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种以及教育费附加和地方教育附加。

扩展初创科技型企业优惠政策适用范围，对创投企业和天使投资个人投向初创科技型企业可按投资额70%抵扣应纳税所得额的政策，也就是说如果创投企业和天使投资个人向初创科技型企业投资，投资额的70%可以拿来抵免应纳税所得额。把投资的初创科技型企业的范围或者标准进一步扩大，扩展到从业人数不超过300人、资产总额和年销售收入不超过5000万元的初创科技型企业。

二是深化增值税改革，继续推进实质性减税。三是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。四是配合相关部门，积极研究制定降低社会保险费率综合方案，进一步减轻企业的社会保险缴费负担。同时，清理规范收费，加大对乱收费查处力度。

国家发改委副主任连维良表示，今年将深化投资领域“放管服”改革，大幅度压减项目审批时间，在16个地区开展试点基础上，推动在全国实现工程建设项目审批时间压减一半。为进一步放宽市场准入，今年要在全国范围内全面实施市场准入负面清单制度。在22个城市试点的基础上，在全国大中城市、国家级新区全面开展营商环境试评价。在项目推进上，今年要争取在一季度预下达大部分中央预算内投资计划，推进在建项目加快实施，加快开工已纳入规划的重大项目，尽快形成更多实物工作量。

近期一些媒体十分关注发改部门审批项目的规模和进度，连维良特别说明，“我们在大幅压缩项目审批时间、加快审批进度的同时，随着投融资体制改革的深化，各级发改部门直接审批核准项目的规模也在减少。发挥投资的关键作用重在形成精准投资、有效投资，坚决不搞大水漫灌式的强刺激。在投资重点上突出补短板，在项目选择上突出纳入规划的项目，在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持补短板、稳投资、防风险相统一。”

中国人民银行副行长朱鹤新表示，把稳健的货币政策作为2019年工作的总基调。同时把握好松紧适度的“度”，既要保持总量合理，也要着力优化结构。一方面，要把握好总量，为实体经济提供足够的金融支持，广义货币和社会融资规模增速应与名义GDP增速大体匹配。同时，也不能搞大水漫灌，要保持宏观杠杆率基本稳定。另一方面，要精准把握流动性的投向，充分发挥结构性货币政策的作用，做好定向调控和精准滴灌，特别是加大对民营企业、小微企业、“三农”、扶贫、乡村振兴、双创以及推动转型升级和高质量发展等领域的支持力度。

制图：张丹峰 沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 02 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)