合安高铁庐江站前段完成架梁施工90%以上

合（肥）安（庆）高铁，正线全长162公里，设计行车速度每小时350公里，是合肥至南昌间快速客运主通道，预计2020年建成通车。合安高铁庐江站前段总计318孔箱梁，目前已架梁291孔，完成架梁施工任务90%以上。图为日前航拍的合安高铁庐江站前段跨合安高速公路特大桥。

王 闽摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 04 版）

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