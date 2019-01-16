丽泽 建设具有全球影响力的金融发展新区

新年伊始，作为新版北京城市总体规划在区级层面的细化分解和深化落实，《丰台分区规划（2017年-2035年）》草案公布并征求公众意见建议，为丰台建设新时代高质量发展的典范城区描绘了美好蓝图。其中，一个距天安门约6公里、面积8.09平方公里的功能区引人关注，北京“第二金融街”在这里崛起，这就是丽泽金融商务区，正与金融街一体化发展，全力打造具有全球影响力的金融发展新区。

金融产业发展的新高地

今天的丽泽，处处洋溢着建设与发展的激情。首创金融中心、长城资产等一幢幢大楼拔地而起，丽泽SOHO已完成结构性封顶，彰显着丰台的时代风貌。

作为新版北京城市总规赋予的新兴金融产业集聚区、首都金融改革试验区，北京市高度重视丽泽金融商务区的发展，丰台区将其作为推动区域发展的重要工作，全力以赴，开启了丽泽全面加速发展的崭新航程。

丽泽金融商务区既是新版北京城市总规四个有发展潜力的功能区之一，又是新一轮城南行动计划中“一轴、两廊、两带、多点”新格局中的“多点”之一。在丰台分区规划中，作为四个重点功能区之一，丽泽金融商务区将为区域发展提供强大动力。

棋局布定，落子从容。丽泽正牢牢把握新版北京城市总规赋予的功能定位，汇聚新兴金融，引领金融创新，打造以人为本、科技驱动的金融商务区标杆、首都金融产业发展的新高地，成为丰台区重要的经济增长点。

如今，丽泽金融商务区已初具规模，引进企业473家，其中354家金融类企业中有新兴金融业企业343家，占金融类企业总数的96.89%，新兴金融要素承载优势进一步凸显。

金融商务区的新名片

近日，京投公司发布公告，征集丽泽城市航站楼与5条轨道交通的地下空间一体化方案。这意味着，丽泽城市航站楼未来将接驳5条地铁，这也是北京地铁规划中首次出现“五线换乘”。航站楼建成后，旅客在商务区内即可完成值机、行李托运等环节，仅需20分钟即可直达新机场。

结合新版北京城市总规要求，2018年，丰台区全面启动了丽泽规划方案优化升级工作，更加注重功能设计，将国际化视野融入丽泽建设大格局中，努力构建蓝绿交织、疏密有度、信息智能、宜居宜业的生态商务区，打造新时代商务区的首都样板，成为金融商务区的新名片。

打通服务企业“最后一公里”

2018年7月6日，中证机构间报价系统股份有限公司和中国银河证券股份有限公司联合体竞得F22/23地块的使用权，将建设“中国证券大厦”。供地周期由以往的7个月缩至1个月，体现了丰台区问需于企、问计于企，保障重大金融项目用地需求，优化营商环境所做出的努力。

建立“企业吹哨，部门报到”机制，有针对性地出台新兴金融产业集群发展、招商服务相关政策，成立工作专班、项目专班……这一系列的举措，是丽泽管委会践行以服务企业为核心，打通服务企业“最后一公里”的切实行动。

站在新一年的起点上，丰台区将聚焦建设具有全球影响力的金融发展新区，依据规划优化升级成果，实现丽泽SOHO、中华联合保险等项目竣工或投入使用，加快丽泽金融商务区与金融街轨道交通直连，不断增强区域产业集聚效应，推动各项工作迈上新台阶。

数据来源：北京市丰台区委宣传部

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 12 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)