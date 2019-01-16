去年新疆53.7万人脱贫

本报乌鲁木齐1月15日电 （记者韩立群）记者从正在召开的新疆维吾尔自治区两会上获悉：2018年新疆坚持把南疆四地州贫困地区作为主战场，其他地区的绝对贫困问题已基本解决，全年共有53.7万人实现脱贫，贫困发生率降至6.51%。

2018年新疆共有513个贫困村退出、3个贫困县摘帽。全区共投入扶贫资金334.11亿元，其中南疆四地州占92.3%。南疆22个深度贫困县的6.89万户建档立卡贫困户安居房全部竣工，深度贫困家庭劳动力有组织地稳定转移就业7.5万人，城镇就业困难人员实现就业5.24万人。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 13 版）

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