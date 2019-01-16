河长制湖长制全面建立

本报北京1月15日电 （记者赵永平、王浩）记者从水利部获悉：继河长制建立之后，2018年底湖长制全面建立。截至目前，全国123万多名河长上岗，在1.4万个湖泊设立2.4万名四级湖长，3.3万名村级湖长。这意味着河湖管护进入新阶段，“河畅、水清、岸绿、景美”的健康河湖正变成现实。

“全面推行河长制，是解决我国复杂水问题的重大制度创新，是保障国家水安全的重要举措。”水利部部长鄂竟平表示。

据介绍，全国30多万名四级河长中，省级河长409人，60位省级党政主要负责人担任总河长；2.4万名四级湖长中，有85名省级湖长。组织体系延伸至村，设立93万多名村级河长、3.3万名村级湖长，打通“最后一公里”。此外，水利部出台实施意见，明确“治乱”“治病”“治根”路线图，聚焦“盛水的盆”、护好“盆中的水”，推动河长制湖长制从“有名”到“有实”转变。去年以来，省级河湖长巡河巡湖1610人次，市、县、乡级河长巡查717万多人次。

聚焦突出水问题，“发现一处、清理一处”，全国展开河湖“清四乱”、河湖采砂专项整治等集中行动。水利部河湖司司长祖雷鸣介绍，在长江经济带，加强水域岸线管理，核查涉河违法违规项目2400多个，排查固体废弃物点1376处，处理违法采砂案件884起，还河湖整洁空间。

河湖治理，也需精准施策。全国首次实现水土流失动态监测年度全覆盖，完成5.4万平方公里水土流失综合治理。南水北调中线首次向北方30条河流生态补水。启动华北地下水超采区回补试点，累计补水近5亿立方米。

本版制图：蔡华伟 郭 祥

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 14 版）

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