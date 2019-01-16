中国记协举办新闻茶座 展望2019年世界经济

本报北京1月15日电 （记者罗珊珊）15日上午，中国记协举办2019年第1期“新闻茶座”，邀请中国现代国际关系研究院世界经济研究所前所长、研究员陈凤英以“展望2019年世界经济”为主题与外国驻京记者、驻华使馆新闻官、港澳台记者和内地记者进行交流，并答记者提问。
陈凤英认为，2019年全球经济环境异常复杂，但世界经济依然在增长。要理性看待中国经济增速下滑的状况，增速放缓是正常的，背后是经济质量和效益的提升，中国经济一直是问题导向，一直在解决问题、应对危机。2019年，经济环境危与机并存，我们要继续打好三大攻坚战，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，抓住机遇，走高质量发展道路。
《 人民日报 》（ 2019年01月16日 16 版）
迎难而上 中国经济爬坡过坎再扬帆 “我国保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，朝着实现第一个百年奋斗目标迈出新的步伐”，2018年12月13日召开的中共中央政治局会议这样判断。 时光荏苒，自2013年党的十八届三中全会首次提出“构建开放型经济新体制”，疏忽已是5年。这5…【详细】
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】