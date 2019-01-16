着力补短板 发展添活力

上图：大连长兴岛恒力石化炼化项目现场。

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下图：长光卫星技术有限公司在酒泉卫星发射中心发射吉林一号卫星。

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沃尔沃汽车大庆工厂焊装车间场景。

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从“共和国长子”的赞美到“投资不过山海关”的感叹，东北经济近年来再次成为社会关注的热点。

在我国经济版图中，东北家底殷实，拥有一批战略性产业，资源、产业、人才、基础设施等条件不差。论实力、论潜力，东北不落人后，可论短板、论劣势，东北也很明显——民营经济发展仍不充分。2018年公布的数据显示，2017年中国民营企业500强中，浙江、江苏、山东分别有93家、86家、73家，而东北三省加起来不过9家。

深化改革、优化环境、简政放权……这几年，东北在推动国有企业改革创新、不断自我完善和发展的同时，大力发展民营经济，尽快补齐短板、释放活力。

眼下东北民营经济发展环境怎么样？还有哪些问题需要解决？日前，本报记者奔赴东北，对三省九市30家民营企业展开了深入调查。

——编 者

国企改革、科研体制改革等红利释放，让东北民营经济体量更大活力更足

“您在哪儿上班？”“铁西。”

“铁西哪里？”“张士那两个大烟囱下面。”

“到底什么公司啊？”“嗨，不就大烟囱下面嘛！”

面对记者，东北制药集团董事长魏海军绘声绘色描述道，“以前，我们员工在外面死活不敢自报家门，您想这企业能好吗？”

2018年7月，东药开展了混合所有制改革，民营企业方大集团成为新的控股股东。混改后，全员工资上涨五成，福利待遇全面提高，员工获得感十足。同时，企业用人也更加透明、管理更加严格，“一级对一级负责，‘七大姑八大姨’都不好使了。工作搞不好，罚到你心疼。”

混改让企业面貌焕然一新。去年前10个月，东药销售收入增幅超三成，利润同比增长七成以上。魏海军说，“现在别人再问工作单位，大家都会挺着胸脯高声回答：‘在东药！’”

东药的华丽转身，折射出深化改革的巨大能量。过去，东北长期受计划经济影响，国有企业比例高、步子沉、转身慢。通过改革撬动内生活力释放、民营经济体量上升，正是振兴东北“全盘皆活”的关键所在。

混合所有制改革、国有企业改革、科技体制改革……近年来，在全面深化改革背景下，东北各地蹄疾步稳推进市场化改革，使黑土地养育民营经济的肥力更足更持久。

推进科技体制改革，激发创新动力。

“2015年10月，我们自主研发的‘吉林一号’卫星成功发射，开创了我国商业卫星应用的先河。”在长光卫星技术有限公司，负责人韦树波自豪地说，目前“吉林一号”在轨卫星已达10颗，可提供优质遥感信息服务。

企业取名“长光”，因其由中科院长春光机所孵化而来。2014年，吉林省政府、两家民营企业、光机所及其科研骨干共同出资成立了股份公司。身份一转天地宽。“引入民间资本后，我们更突出以市场需求为主导，技术转化、迭代升级更快了。”韦树波说，目前企业研发一颗卫星只需几个月，“这在以前是无法想象的。”

推动国企民企携手向前，形成发展合力。

“大树底下难长草。”在中国民营经济研究会会长庄聪生看来，东北国企改革的相对滞后不仅牵绊了国企，也影响了民营经济的空间与资源。

“国企民企手牵手，振兴路上更好走。”对这句话，盘锦浩业化工董事长朱连军体会很深。“我们跟中石油旗下的中联油、中燃油、东北销售公司签订了四方协议，前两家供原油，销售公司则批量购买我们的成品油。”产业链上下游间的精诚合作，让浩业步入快车道，2018年产值突破210亿元。

一系列改革的落地生根，助推东北民营经济加速追赶、羽翼渐丰。在辽宁，2018年前三季度民间投资比上年同期增长8.8%；在吉林，民营经济增加值占全省GDP的51.7%，民间投资占全省固定资产投资的73.6%；在黑龙江，民间投资比上年同期增长11.5%，比全国民间投资增幅高2.8个百分点。

“今后，东北应更积极地推动国企上市，大力吸引社会资本，鼓励民企参与混改、PPP（政府和社会资本合作）项目、军民融合。”在庄聪生看来，促进国企民企共生共赢，是东北经济结构调整的关键，也会给民企发展带来宝贵机遇。

“放管服”改革持续推进，让经营更便利、竞争更有序、企业更感温暖

“说起本地企业，广东的干部会说‘我服务的企业’，而在过去，东北的干部则会说‘我管的企业’。”调查中，有企业这样“总结”。

“放管服”改革的推进，逐步扭转了东北各地干部的原有观念，也撬动了政府角色的嬗变、营商环境的好转。春江水暖鸭先知，民营企业对此感受真切——

简政放权，让经营更便利。

“放在过去，眼前这片炼化基地可能现在都起不来。”朱连军感慨道，地方政府的并联审批、容缺办理让项目建设明显提速，以往施工许可得1年多才能办下来，如今仅用了3个月。浩业自2013年起投资40多亿元，在国内率先上马了24套全球先进的炼化装置，占据了竞争的制高点。

吉林省级行政许可事项累计取消、下放和调整895项，削减近六成；大庆市推动审批事项一窗受理、一网通办、全城通办……调查中记者发现，东北各地刀刃向内，推动简政放权，让企业经营越发便利。

放管结合，让竞争更有序。

该放的要放足，该管的也要管到位。做好“减法”的同时，东北各地积极创新监管，力求管出公平与秩序。

大连环嘉集团是一家再生资源回收利用企业，长期受到行业竞争失序的影响。“小作坊大量存在，也不照章纳税，反而让合规企业吃了亏。”常务副总裁杨勇刚说，去年甘井子区集中清理整顿800多家小作坊，既消除了卫生、安全等隐患，也让市场秩序趋于规范，“竞争公平了，正规经营的企业心气儿就会更足。”

优化服务，让企业更感温暖。

“前几个月，我们在沈阳某区投资了一个数亿元的项目。区领导用电脑打开地图，现场确定最理想的地块。规划、建设等部门集体办公，不到1小时就谈成了。”对地方政府的高效服务，辽宁红运投资公司董事长助理王淼赞不绝口。

现场办公、靠前服务、主动对接、全程代办……为优化服务，东北各地政府部门纷纷出实招、亮高招，赢得了企业的真诚点赞。吉林推出“手机办事政务大厅”，让企业办手续不再“一团乱麻”，鼠标一点全能搞定；黑龙江推进政企联合办公，飞鹤乳业的生产线改造在多部门联合现场辅导下，提早一个月验收。

营商环境好转增强了东北对投资的吸引力，大项目、好消息纷至沓来。2018年8月民营企业500强峰会在沈阳召开，辽宁省一口气签下76个合作项目，签约额近3000亿元。

优化营商环境没有完成时，只有进行时。调查中，一些企业表示，当前一些行业仍存在不合理的准入门槛。一家网络信息安全企业反映，虽说企业有技术优势，但因缺乏相关资质，只好以与他人合作方式进入，希望今后能尽量放宽准入、杜绝“身份歧视”。

“东北应持续深化‘放管服’改革、转变政府职能，继续减少对经济运行的行政干预。同时，也应放宽限制、健全机制，真正使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。”庄聪生认为，这是推动营商环境好转的根本所在。

物流、环保、土地、资源、税费等成本有所下降，融资难题仍待破解

降低，降低，再降低！调查中记者发现，为让民营企业轻装上阵，东北各地千方百计降低实体经济运行成本。

完善基础设施配套，降低企业运行成本。

“生产线建完后，光靠公路运输压力太大，最好就是走铁路，可厂区离货运站还有10多公里，得靠油罐车一辆辆拉过去，成本得多高啊！”前些年，朱连军一直为浩业化工的油品运输而挠头。2017年，得知企业诉求后，沈阳铁路局集团与浩业化工成立合资公司，一条长11公里的铁路专用线从开工到开通只花了6个月。

建设集中污水处理厂、节约企业治污成本，配合项目建设、把路修到企业门口，推进信息化改造、支持企业开展“两化融合”……东北不少地方正积极完善基础设施配套，回应企业关切，降低运行成本。

出台优惠推进改革，降低资源使用成本。

“对中小企业来说，如果在厂房等方面的前期投入太高，难免会畏首畏尾。”合心机械制造有限公司董事长胡天伟说，“前三年免费、后两年减半”的土地优惠让企业在成长之初省去了每年700多万元的租金，得以集中火力扩大生产，“现在，营业收入从不到1亿元攀升到3亿多元，我们正计划按照造价回购土地。”

“南方一些城市的工业用电1度要1块钱，我们购买直供电，1度只要4毛。”辽宁东盛集团总裁文博认为，东北资源丰富、电价较低，为加工制造业企业提供了利好，“这几年省里推进电力交易市场化改革，让用电大户享受到更多实惠。”

落实减税降费政策，减轻企业税费负担。

“从2016年6月开始，吉林省接连发布了8个有关清费、减负的通知，能让我们直接受益的举措就有60多项，加上国家推进营改增改革，企业每年税费支出减少了200多万元。”吉通机械有限责任公司董事长李吉宝直言，对中央和地方推进的减税降费“很有感觉”。

调查中，不少民营企业在表示负担有所减轻的同时，也反映有些成本仍居于高位，最突出、最集中的就是融资贵。

“能明显感觉银行对东北企业尤其是民企的支持有所减少。”特变电工沈阳变压器集团董事长马旭平反映，尽管企业是“总行级别”客户，但融资规模整体缩小了，想借更多钱，只能接受5%—10%的利率上浮。他认为，相关部门应引导银行对经营稳健的企业有针对性地加大支持，而不能搞“一刀切”。

此外，大连光洋等高科技企业反映，企业研发投入巨大，但实物资产少、缺乏抵押品，融资频频受困。“解开问题的‘钥匙’是社会信用体系建设。”中国宏观经济研究院工业研究室主任付保宗建议，东北应加快构建企业征信系统，统筹政府数据和金融数据，对有些企业不妨以信用贷款替换抵押贷款，“既降低融资成本和银行风险，也能改善营商环境。”

一些人才随着经济向好而北上，但人才支撑不足问题仍有待解决

“都说东北人才‘孔雀东南飞’，我们却实现了‘人才逆流’。”在盘锦，成立仅7年的中蓝电子已经成为我国手机摄像头马达行业的领军者，董事长王迪自豪地说。

能在盘锦这片电子信息产业的“荒地”上异军突起，中蓝靠的正是人才支撑——管理团队和技术骨干有150多人，八成从外地引入。

“想招人来，一靠待遇让人动心，二靠配套服务让人安心。”在王迪看来，盘锦当地对企业支持十分给力，“只要人才肯过来，政府部门会不遗余力帮着协调，子女教育、配偶工作、住房都不用担心。”这两年一到春节，王迪经常在超市里碰到穿着企业工装、操着外地口音的“新盘锦人”。

人，是最重要的生产要素，也是东北振兴的重要支撑。

“东北其实不缺人才。”胡天伟坦言，在长春从事汽车零部件生产的合心机械近年来飞速发展、利润翻番，就是得益于一汽这所“大学校”长年培育出的众多技工。

哈尔滨海能达科技公司负责人宋秦涛也表示，高校聚集、人才众多、生活成本低等因素，让企业决定把研发环节从深圳搬到东北，“在互联网时代，市场信息更畅通了，地域影响会越来越小。”

东北也渴望人才。近年来，东北各地坚持人才优先发展战略，引才引智、拴心留人。比如大庆对引进人才分五个梯级给予安家费、购房补贴、科研启动经费等政策支持，还连续开展8年“人才引进高校行”等活动，引进近3万名各类人才。

人，也是最难“操控”的要素变量。调查中发现，仍有相当数量企业为东北人才的外流、人力资源供给不足而发愁。

“东北对人才的吸引力还是比不上‘北上广’，虽然我们守着哈工大、哈工程等重点院校，但一些员工刚培养两年就离职了，我们成了‘中转站’。”哈尔滨安天科技公司负责人田嘉宾感慨。“当前不少东北炼化企业急需转型，但人才不足让企业转型艰难、发展缺乏后劲。”北方沥青燃料公司总经理龚鹏也颇为无奈。

如何才能一解东北民企的“人才之渴”？调查中，相关各方纷纷献计献策。

一方面，人才集聚自有规律，难逆行。“人才是跟着创业和就业机会流动的，产业起来了，自然会形成‘磁吸’效应。”庄聪生认为，外界对此应多些耐心，“随着东北经济逐步向好，情况会日益好转。”

另一方面，体制机制仍待改进，慢不得。“吸引人才的关键，在于让人才与产业形成良性互动，让供给与需求互相匹配。”付保宗建议，今后，东北各地招引人才应加强与企业沟通、尽量满足企业诉求，着力解决好户籍、教育、家属随迁、职称认定等关键共性问题，为人才流动搭建好平台。

东北民营经济发展面临“天时、地利、人和”，民营企业对未来充满信心

道路两旁，五层楼高的管道纵横交错，银塔一般的储罐岿然伫立。2018年12月底，2000万吨炼化一体化项目在大连长兴岛投料开车。这个我国一次性建设规模最大的炼化一体化项目，属于民营企业恒力石化。

“环渤海地区做精细化工的区位条件得天独厚、空间广阔。”恒力集团董事长陈建华认为，东北的传统优势与营商环境的好转带来了“天时、地利、人和”。炼化一体化项目刚投料开车，恒力又在长兴岛上新建全球规模最大的150万吨乙烯项目。不出几年，一座世界一流的石化园区将崛起在渤海之滨。

时代会给予奋进者慷慨的馈赠。从渤海之滨到白山黑水，发展环境的变化为民营经济茁壮成长提供了阳光雨露。在辽阳，忠旺集团25年不做地产、不搞副业，最终成为全球第二大、亚洲最大的工业铝挤压产品制造商；在大庆，投产仅两年的沃尔沃大庆工厂已经下线了第十万台S90豪华汽车，超过五成销往欧洲……

对于未来，不少企业充满信心：大连光洋盘算着，今年建成智能制造装备产业园后，将拥有全球单体规模最大的数控机床厂房，坐稳国内五轴数控机床产销龙头的位置；从深圳北上投资八载的哈尔滨海能达憧憬着，未来两年能汇聚一支近1000人的科研队伍，不断拓展海外市场，产值突破20亿元……

已是隆冬时节，一路向北行至齐齐哈尔，一望无垠的黑土地覆上了一层薄霜。当地人说，这是表层冻土。东北草木丰茂，积累出丰富的腐殖质，冬季越是严寒，养分越能冻结在土壤中，历经风霜严寒，待到春意渐浓时，又能迎来一轮新生。

版式设计：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 18 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)