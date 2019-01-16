警方提醒——莫让假名目骗走真钱财

1月15日，公安部在京召开新闻发布会，通报近期公安部指挥北京、广东、辽宁等地公安机关先后侦破“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人36人，冻结涉案赃款273万元。透过这些典型案例，让我们揭开此类诈骗的“画皮”。

今年1月，有人在微信群“中国银联信用卡办理群”发布注册“北斗共享联盟”会员的链接，呼吁群成员通过手机APP注册加入会员，缴纳6880元或9880元的会务费后前往北京参会。

经查，“北斗共享联盟”APP系“北斗中航（深圳）科技信息有限公司”研发。该公司通过APP高价销售手机、白酒等产品，声称购买产品后可以进行消费补贴，鼓励会员采取“拉人头”方式提升会员等级，增加补贴额度。2018年10月，犯罪嫌疑人明某福陆续发展了128名下线，其下线又陆续发展了1660名下线，其下线在APP上购物消费后，明某福按5%进行提成。

公安部刑侦局副局长陈士渠介绍说，此类诈骗犯罪团伙往往假冒领导干部，伪造公文、证件，巧立“民族资产解冻”“政府扶贫”“慈善活动”等名目，引诱大量不明真相的群众加入所谓的各类“项目”，以此骗取钱财，是其惯用伎俩。

在“精准扶贫”一案中，犯罪嫌疑人杜某雨、滕某夫、甘某林、李某交等分别化名，自称有关领导干部，声称中央决定通过互联网方式发展一对一的精准扶贫，向69岁的范某阳发放所谓“委任状”，任命其为国务院领导秘书，指令其具体负责实施名为“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”的所谓精准扶贫项目并收取会员费等各种费用。随后，范某阳声称受国务院、财政部扶贫办委托，建立大量“精准扶贫”微信群，讲授“扶贫课程”，散布所谓“国务院”下发的精准扶贫文件，声称“国家有很多扶贫项目，中央决定不采取传统做法发放扶贫款，拟通过互联网的方式发展一对一的精准扶贫”，参与人员需缴纳报名费、保险费、资金使用费等费用，承诺缴费后可以领取“国家扶贫款”，吸引了大量不明真相的群众。仅在“‘精准扶贫’诈骗”一案中，范某阳发展参与人员就多达18万人之多。

陈士渠介绍说，犯罪分子常常将自己伪造成国家工作人员或领导干部，再以其名义向受害人下达指令或项目，同时大肆伪造财政部、民政部等国家部委机关公文，或国家领导人签署的通知命令，进行鼓动宣传，欺骗性极强。同时，犯罪分子深谙一些受害者妄想“一夜暴富”“一本万利”的心理，将项目设置得参与门槛低、预期收益高，诱惑力大。与此同时，网络通信的发达，也客观上给犯罪分子助了“一臂之力”。

“值得一提的是，此类诈骗的对象比较有特点，受害人多集中于中老年人群体。”陈士渠提醒，对于此类诈骗活动，公众还应牢记：当前，我国没有任何民族资产解冻类项目，凡是打着民族资产解冻旗号进行敛财入户活动的，均是诈骗；凡是自称党中央、国务院领导干部，通过电话、微信、电子邮件、QQ等方式进行所谓“委托”“授权”“任命”的，均是诈骗；国家不会通过网络等非正式方式发放扶贫款、救济款，凡是声称缴纳会费等，就能获利数万元、数十万元甚至数百万元的各类APP、项目等，均是诈骗。

公安机关也提醒广大公众：要认真甄别网络上和微信群里的各类所谓基金会、项目、APP等，避免上当受骗遭受财产损失和被犯罪分子利用沦为诈骗工具。此外，转发、宣传此类诈骗活动相关信息，或组建相关微信群、QQ群等方式开展招募会员、收取费用、组织非法聚集等活动，将涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 06 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)