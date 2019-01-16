企业“军转民”实践的创新者倪润峰：助力民族品牌崛起

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图为1993年，倪润峰在卖场推介长虹彩电（资料照片）。
“40年来国家、社会和人民生活发生了翻天覆地的变化。我感到无比激动、无上光荣！”刚刚荣获改革先锋称号的原四川长虹电子集团有限公司党委书记、董事局主席倪润峰很受鼓舞。总结长虹40年转型发展的辉煌历程，倪润峰感慨地说：“这份荣誉，不仅属于个人，也属于长虹全体员工。长虹在历任领导的带领下，在几代长虹人完成军工立业、‘军转民’彩电兴业的基础上，又进一步进行了相关多元化、国际化拓展，成为跨国企业集团，产品和服务遍布全世界100多个国家和地区，这都是改革开放带给企业的伟大成就。”
从1985年接掌长虹，倪润峰顺应时代潮流，勇于尝试与探索，科学地把军工技术、工艺、检测及质量控制手段移植到民品研发生产上，实现单一的军品生产到军民品结合的战略转移，带领长虹率先成功探索出企业“军转民”道路，将长虹从一个普通军工企业打造成中国彩电大王。
在倪润峰看来，民族品牌的崛起和壮大是民族实力的象征，企业的发展离不开企业家的创新、担当、诚信和实干精神。1995年，倪润峰带领长虹提出“以产业报国、民族昌盛为己任”的理念，“这个理念不仅增强长虹的企业凝聚力，也是企业文化的基础，是为国家、民族、社会多做贡献的理念。”倪润峰说。
上世纪90年代初，长虹把目标瞄准34英寸彩电。1993年底，34英寸彩电在长虹正式立项，成立技术攻关小组；1995年10月，样机通过鉴定，中国第一台34英寸大屏幕彩电在长虹正式诞生。为了增强机制和体制上的活力，长虹还积极推进股份制改革，建立现代企业制度，1994年，长虹在上海证券交易所成功上市。
“长虹的创新发展，需要我们拼搏奉献。”倪润峰对长虹的未来充满信心：“刚刚过去的2018年是长虹建企业60周年，我相信，长虹的明天一定会更美好！”
《 人民日报 》（ 2019年01月16日 07 版）
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