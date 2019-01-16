北京大力推进煤改清洁能源 平原地区基本实现无煤化

为打好蓝天保卫战，有效改善首都空气质量，根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）和北京市印发的有关文件要求，从2013年起，北京市正式启动了农村地区的“减煤换煤清洁空气”专项行动，到2017年实现了城区和南四区平原地区村庄的基本“无煤化”的工作任务目标，2018年又完成450个农村地区村庄住户“煤改清洁能源”任务。

截至目前，北京平原地区基本实现无煤化，2963个村庄约110万农户告别了燃煤取暖的日子，其中2279个村庄85.81万户实施“煤改清洁能源”（“煤改电”村庄1822个，占比80%；“煤改气”村庄457个，占比20%），另有684个村庄约25万户已完成拆迁上楼，主要采取集中清洁供暖。

推进北方地区冬季清洁取暖，对改善环境空气质量至关重要。2018年北京市空气质量统计显示，PM2.5年均浓度为51微克/立方米，空气质量持续改善，优良天数达到227天，占比62.2%。主要污染物中，与燃煤直接相关的二氧化硫（SO2）下降幅度最大，2018年SO2年均浓度降至6微克/立方米，再创历史新低，与2013年相比，降幅达到77.8%，“煤改清洁能源”措施已经成为北京市治理PM2.5的核心支撑性措施之一，对PM2.5的浓度下降，完成国家下达的任务目标作出了贡献。同时，“煤改清洁能源”也产生了良好的社会效益，农村居民告别了“烟熏火燎”的煤炉取暖方式，通过对农村电网改造升级，农村居民户均供电能力由1.5千瓦提升至9千瓦，农村电气化水平显著提升，减小了城乡居民电气化差距，人民群众的生活质量得以改善，百姓的获得感显著增强。

“煤改清洁能源”改造工作不仅仅是购置安装取暖设备，而是一项系统性的综合工程与民生工程，涉及政府、市场、供给与用户等多方面资源的协调与配置。北京在推动过程中注重因地制宜，以“确保取暖效果、控制取暖成本”为目标，对空气源热泵、地源热泵、蓄能式电暖器和燃气壁挂炉的运行情况进行了监测，对运行状况、技术特点、经济性和环保性等进行分析评价，科学合理地制定用户解决方案。

首先，强化基础，积极推进农民住宅节能保温改造。北京市农委、市住房城乡建设委共同制定了《北京市农民住宅抗震节能改造工程建设规划》，全市农民住宅要基本达到节能保温标准，实施新建翻建和综合改造的同时达到抗震要求，并延续了节能改造每户补助1万元，同时实施抗震改造的，每户补贴2万元的补贴政策。截至目前，全市已经完成76万户的节能改造任务。

其次，出台文件，严格规范招投标管理。为确保全市各区清洁取暖设备招标工作规范、公平、公开，北京市农委制定有关文件明确提出：一是各区为招标责任主体，以区为单位组织招标，必须对投标企业进行实地考核。二是限定实体企业投标，严禁单纯性中间代理机构投标。三是建立责任追究制度，对违反规定的中标企业，将责令相关区依法取消其销售资格；对在招投标工作中徇私舞弊的提交纪检监察部门严肃处理。农村“煤改清洁能源”工作是一项系统性工程，涉及千家万户，招标购买的不仅是设备，还包括测量、设计、安装以及维修服务等全链条保障内容，要求做到一户一设计，健全一户一档案。

第三，明确标准，加强取暖设备及安装运行质量的管控。为保障清洁取暖设备的质量，在企业资质方面明确：一要注重企业综合实力，优先选择生产规模较大、知名品牌、上市公司及具有自主知识产权、专利技术、产品检测试验室（包括-25℃以下低温实验室）等综合实力较强的企业。二要注重售后管理，所有中标企业供应产品均要给予居民4至6年的“免费保修”承诺，并给予居民6至10年的“有偿保修”服务。三要建立中标企业设备后期维修服务体系，科学布局维修网点，维修服务人员在接到电话后能够2小时内上门、4小时内完成维修，并要求4小时内无法完成维修的立即提供临时设备，确保农户正常供暖。四要注重企业长期信誉，各区严禁选择“新成立、刚转产、小规模”的企业。在设备质量检测方面要求：一是企业要建立在线检测系统，把控生产过程中的质量。二是在中标企业的设备批量到货后，委托国家级检测机构进行抽检，检测合格的才能许可安装。三是在安装过程中做好抽检，强化设备质量管理。对同一产品两次抽检均不合格的要求企业退出北京市场，对问题严重的纳入“黑名单”。

此外，北京市还加强燃煤监管和安全监管，巩固工作成果。为杜绝“煤改清洁能源”村庄再度出现使用燃煤和未改造村庄使用劣质煤的问题，市区共同建立了“村自治、乡（镇）监控、区检查、市巡查”的工作机制，各区执法部门通过联合执法，共同维护好“煤改清洁能源”和“减煤换煤”成果。

随着北京平原地区基本实现无煤化，各类清洁能源取暖设备的安装量及使用量大幅增加，后期的维护服务工作将成为工作的重心。

为做好全市“煤改清洁能源”后期管护工作，实现建管并重，北京市要求各区将各类清洁取暖设备的长效管护工作纳入工作的重心。北京市新农办积极发挥统筹协调作用，市城市管理委、市电力公司和市燃气集团齐心协力，各区积极落实属地责任，有效推进后期管护工作。

目前，北京各区均已建立快速响应服务机制，全部实现了各中标企业或维修机构在接到电话后实现2个小时上门服务、4个小时解决问题。各区也都明确要求在供暖季开始前，春节、元旦等假日，提前做好售后维修服务例行检测工作，安排好节假日值班人员，保证节假日期间煤改电采暖设备正常运行。

北京市正全力做好清洁取暖设备的后期维护服务工作，确保采暖设备正常运行，确保群众温暖过冬、长久受益。

数据来源：北京市农业农村局

《 人民日报 》（ 2019年01月16日 08 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)