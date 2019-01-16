原标题：近500亿央企结构调整ETF将上市 长期配置价值受青睐

近500亿央企结构调整ETF将上市 长期配置价值受青睐

华夏中证央企ETF、博时央企结构调整ETF将在上交所挂牌，银华央企ETF则选择同日在深交所上市。

去年一度引爆市场、总募集规模高达480多亿元的3只央企结构调整交易型开放式指数基金(ETF)在1月15日同时发布公告称，华夏、博时、银华3家公募旗下的3只央企结构调整ETF将于1月18日(周五)正式上市交易。

其中，华夏中证央企ETF、博时央企结构调整ETF将在上交所挂牌，银华央企ETF则选择同日在深交所上市，投资者未来在二级市场即可参与三只基金的交易和操作。

低位建仓

长期投资价值凸显

三只央企结构调整ETF已经基本完成了建仓。

公告数据显示，截至1月11日，博时央企结构调整ETF、银华央企ETF的持股占比分别达到97.78%、98.63%；华夏中证央企ETF持股占比也达到了86.21%，达到了约定的仓位要求，但相比前两者持股仓位少了10个百分点，另外持有10.5%的银行存款和结算备付金以及3%的逆回购资产。

自2018年10月成立以来，3只被动型基金管理运作接近3个月。而2018年10月底2500点附近低点发行，为基金低位建仓提供了较好的投资机会，但12月份的调整也让基金目前皆为负收益。

数据显示，截至1月11日收盘，银华央企ETF、华夏中证央企ETF、博时央企结构调整ETF3只基金自成立以来分别以-0.95%、-5.55%、-6.27%收益率告负。

不过，业内人士仍旧看好央企结构调整指数的长期配置价值。

北京一家大型公募权益基金经理认为，央企结构调整指数成份股中6成以上是战略新兴产业，在当前国家大力推进战略新兴产业的大背景下，指数中上市公司的营收和利润增速或将保持较高增长的态势，叠加现在股市低迷，估值较低，指数具备中长期的投资价值。

该基金经理称：“央企结构调整指数包含很大权重的战略新兴产业，更好地代表新一轮科技革命和产业变革的方向，在当前经济社会发展中处于核心地位，政策利好，市场驱动，长期成长空间巨大，市场投资机会不断显现，长期投资价值值得看好。”

机构持有人为主体

配置型投资者居多

从基金的持有人结构看，三大公募旗下的央企结构调整ETF皆以机构投资者为主，且主要为大型央企。

截至1月11日，华夏中证央企ETF总份额为158.88亿份，其中机构投资者持有的基金份额为155.22亿份，占基金总份额的97.7%；个人投资者持有的基金份额为3.65亿份，占基金总份额的2.3%；而博时央企结构调整ETF252.22亿份的总规模中，机构持有人持有比例也高达99.2%，仅有2.02亿份为个人投资者持有；而总规模为72.29亿份的银华央企ETF机构持有人占比同样高达94.8%。

从公告披露的具体持有人看，中国石油天然气集团有限公司持有华夏中证央企ETF基金份额为39.64亿份，以24.95%的占比位居第一大持有人；北京诚通金控投资有限公司、中国石油化工集团有限公司、国新投资有限公司持有基金份额也分别为30亿份、19.38亿份、15.95亿份，占比也皆在10%以上。此外，中国中车集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司等大型央企也比肩同列该只基金前十大持有人。

而博时央企结构调整ETF的持有人中，北京诚通金控投资有限公司持有47亿份，以18.63%的持有比例位居第一大持有人。值得注意的是，除了大型央企外，博时央企结构调整ETF前十大持有人出现了多只资管产品，比如安邦资产－共赢3号集合资产管理产品、华润信托招盈宽智睿选3号集合资金信托计划等，两个资管产品持有基金份额分别为36.02亿份、9.91亿份。

北京诚通金控投资有限公司、中国石油天然气集团有限公司同样位居银华央企ETF前十大持有人前列。银华央企ETF还备受险资资管产品的青睐，安邦养老保险股份有限公司的团体万能产品、安邦资产－共赢3号集合资产管理产品、安邦资产－盛世精选5号集合资产管理产品等3只险资资管产品皆跻身该只基金前十大持有人。

北京上述大型公募权益基金经理分析，目前三只基金的持有人主要以央企等机构配置型持有人为主，也包含了部分资管产品、险资计划等长期的配置型投资者，说明机构资金比较认可央企结构调整指数成份股的基本面和估值优势，该只基金低位建仓也有利于长期投资者获得更好投资收益。

(责编：杨曦、仝宗莉)