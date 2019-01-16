原标题：今年将加强新型基础设施建设 投资料达数千亿元

今年将加强新型基础设施建设 投资料达数千亿元

2019年我国在投资领域有哪些重点？国家发改委副主任连维良昨日表示，全面贯彻落实中央经济工作会议部署，围绕“建设、改造”这两个关键词加大投资力度，“建设”重点是五个方面。今日本报围绕这些重点投资领域的投资规模采访专家学者给予解读。

1月15日，国家发改委副主任连维良在国新办举行新闻发布会上表示，将加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网建设，加快5G商用步伐。

对此，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东昨日对《证券日报》记者表示，今年稳投资的重点就是增加有效投资，为避免重复建设和浪费，加强新型基础设施网络的建设和加快对传统基础设施的智能化升级改造相当必要。因此，考虑到稳投资的需要，特别是确保基建投资对经济增速支撑作用，预计投资力度将超过去年。

盘古智库高级研究员吴琦昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，中央经济工作会议提出要发挥投资关键作用，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设。这是首次明确了新型基础设施的主要内容，也正式将新型基础设施建设列为基建的重要组成部分，预计今年新型基础设施的投资力度将达到数千亿元。

吴琦认为，加大新型基础设施建设，一方面是稳投资、促进形成强大国内市场的需要的现实需要。2019年投资的重点在于基础设施建设，在传统基建对于经济增长的边际效应有所减弱的背景下，新型基础设施建设将在稳投资中发挥越来越大的作用，人工智能、工业互联网、物联网等建设也将产生长期性、大规模的资金需求。另一方面是优结构、促进产业转型升级的必然途径。当前我国正在培育和发展经济新动能，人工智能、工业互联网、物联网等产业不仅是新业态、新技术的重要组成部分，同时也是传统产业转型升级的重要引擎，加快新型基础设施建设，有利于发展数字经济为代表的经济新动能，并推动传统产业的数字化转型。

对于下一步将如何加强新型基础设施建设，刘向东表示，加大新型基础设施既是适应内需市场消费升级的需要，也是推动制造业迈向中高端的重要驱动力，因此有必要在新型基础设施领域开展布局，以支撑新经济、新动能发展的需要。加强新型基础设施建设通常投资大、周期长，投建时就应充分利用现代化的技术，进行超前布局，以考虑到今后发展的需要。

吴琦表示，应从三方面做：一是在经济下行压力加大、政府举债融资机制规范等因素影响下，应着力引入民间资本参与新型基础设施建设，形成多元化的投融资体系，同时降低民间投资的各类市场准入门槛，保护民间资本的合法权益。二是做好顶层设计和政策协调，避免出现盲目建设、重复建设甚至是恶性竞争的情况，在浪费人财物力的同时，也难以充分发挥建设成果的作用。三是加快探索新型基础设施建设的商业可持续模式，既要使项目有收益、能收益，也要确保项目建设风险可控、在控。

(责编：杨曦、仝宗莉)