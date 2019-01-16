前快播CEO王欣新产品上线就被微信“堵”

原标题：王欣新产品上线就被微信“堵”

本报讯（记者 温婧）昨天，前快播CEO王欣的“马桶MT”上线，不过一发布就遭微信屏蔽，马桶MT目前已经无法下载。

马桶MT是前快播CEO王欣创立的“云歌”公司所做的匿名社交软件。官网介绍称，“马桶MT是一个人脉暗网，是朋友圈的影子，所有微信看不到的听不到的，甚至是被删除的都可能出现在这里。”

在发布前夕，北京青年报记者通过官网下载链接发现，在进行iOS系统下载前，官方提示需要开启“未受信任的企业级开发者”名单才可以下载。不过北青报记者按照要求操作后，却收到提示“该应用包含违规内容，已被删除”。点击安卓下载链接，则跳转到空白页面。

在产品发布后，马桶MT官网发布了一则公告称，“下载马桶MT的用户超过了我们服务器的负载能力，导致各位用户短信验证码获取不到，无法正常地使用产品。我们团队正在扩容服务器，优化服务器恢复服务后，我们将在官网和微博第一时间同步信息。”目前，马桶MT官网已不显示下载链接。用户已经无法下载该APP。

针对软件被微信屏蔽的事件，王欣还通过微博表示不解和愤怒。对此，互联网观察家葛甲对北青报记者表示，并不看好这款主打“匿名社交”的软件，“匿名社交是互联网虚假信息的源头之一，又具备高效传播扩散虚假信息的功能，再加上用户身份信息等相关要素的缺失，处于非常难被监管的一个状态，很容易沦为各种违法犯罪行为的温床。”

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(责编：仝宗莉、杨曦)