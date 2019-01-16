原标题：我国新一轮科技发展规划加快酝酿

我国新一轮科技发展规划的制定工作提上日程。《经济参考报》记者从知情人士处获悉，国家有关“十四五”科技发展规划的前期研究工作正在加快推进，而中长期科技发展规划（2021—2035）也正在酝酿。据悉，2019年相关部门将开展第六次国家技术预测，围绕信息、生物、能源等16个重点领域进行评估和研判，以期为规划编制提供支撑。与此同时，继去年科技部“新一代人工智能”申报指南公布之后，量子通信与量子计算机，脑科学与类脑研究，癌症、心脑血管和代谢性疾病等重大疾病防治研究重大项目也将启动。

“年前我们单位就正式着手对制定科技单项的‘十四五’发展规划的准备工作，目前是前期研究阶段。”北京某科研机构研究人员向记者表示。他透露，2019年有关科技领域的“十四五”规划调研将陆续展开。

值得一提的是，由于国家“十三五”科技规划陆续进入中期评估、验收阶段，同时此前制定的中长期科技发展规划(2006-2020)也即将到期。除了“十四五”科技规划外，时间更长、影响更大的中长期科技发展规划（2021-2035）也正在抓紧酝酿。“目前要做好历次中长期科技规划总结评估，组织开展规划战略研究，以全球视野、全局思维系统谋划科技创新的思路目标，凝练提出重大任务和战略举措。”上述研究人员表示。

记者获悉，为了尽快研究制定中长期科技发展规划，国家将在2019年开展第六次国家技术预测。围绕信息、生物、能源、制造等16个重点领域开展技术竞争评价，加强科技发展态势研判，预测未来影响经济社会发展的核心关键技术，为规划编制提供支撑。

对此，中国科学技术发展战略研究院综合发展研究所研究员陈宝明向《经济参考报》记者表示，“技术评价或预测是规划的重要方法和依据，这些领域覆盖面是很高的，当然也会成为规划的重点指导和布局领域。”

在陈宝明看来，正在编制的新科技发展规划“亮点纷呈”。“‘十四五’规划以及中长期科技发展规划的制定应更注重发挥市场机制的作用，更注重培育创新生态，更注重激发全社会的创新创业活力，当然也应更注重开放合作，积极融入全球创新网络。预计将在深化改革和环境营造上有更好的谋划。”陈宝明表示。

“2019年将率先启动量子通信与量子计算机，脑科学与类脑研究，癌症、心脑血管和代谢性疾病等重大疾病防治研究重大项目；依托企业牵头实施天地一体化信息网络、深海空间站、智能电网、煤炭清洁高效利用等重大项目；加快完善其他项目实施方案，尽早启动实施。深入实施航空发动机与燃气轮机、新一代人工智能重大项目，力争早出成效。”上述知情人士透露。

资料显示，按照《国家创新驱动发展战略纲要》和国家“十三五”规划纲要的要求，到2030年，我国力争在航空发动机及燃气轮机、深海空间站、量子通信与量子计算、脑科学与类脑研究、国家网络空间安全、深空探测及空间飞行器在轨服务与维护系统、种业自主创新、煤炭清洁高效利用、智能电网、天地一体化信息网络、大数据、智能制造和机器人、重点新材料研发及应用、京津冀环境综合治理、健康保障、新一代人工智能等16个重点方向率先突破。

对于国家正在酝酿的一系列科技发展规划，业内专家普遍认为，一定要注重规划的衔接工作。此外，陈宝明还认为，“最主要的是能够引导资源配置，向着有利于实现发展目标的方向努力。未来新规划主要是长远的发展规划，具有长远性，导向性，能够更好地发挥市场机制的作用，是政府与市场作用的有机结合。”

“国家综合创新能力的提升不仅仅靠单纯加大经费投入、发表更多科技论文数量、增加研发人员数量等就可以达到的，而是多方面因素共同影响决定的。”对此，中国农业大学科学技术发展研究院李红军博士向《经济参考报》记者坦言。在他看来，必须重视科技发展的宏观战略研究和规划工作。“科技规划不仅要考虑基础研究、关键技术、集成示范各类项目之间的关系，更要从国家安全、社会稳定、人民生活的优先等级设置项目。”李红军表示。

(责编：仝宗莉、杨曦)