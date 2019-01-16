原标题：繁荣夜间经济 北京初步选址三里屯建“深夜食堂”

繁荣夜间经济 多区将打造“深夜食堂”

包括朝阳三里屯、昌平“回天”等地区；西城将引导更多便利店实现24小时营业

2017年7月，观光车载着游客行驶在西城区的夜色中。新京报记者 吴江 摄

夜间经济对于繁华大都市来说不可或缺，今年的北京市政府工作报告中提出，“出台繁荣夜间经济促消费政策，鼓励重点街区及商场、超市、便利店适当延长营业时间”。

“两会”期间，不少人大代表、政协委员就此发表了观点。

有的代表、委员提出，北京夜间消费热度还有待提升，政府应加强配套与政策支持，提高商业网点延长营业时间的积极性。

新京报记者从市商务局了解到，北京将支持24小时便利店建设，深入推进“深夜食堂”，在西城、朝阳、丰台、石景山、副中心和昌平等地各打造一条深夜食堂特色餐饮街区，让京城的夜色更加精彩。

据悉，西城、朝阳、丰台等多区已经在布局24小时商业网点上有所推进。今年，西城将利用资金引导更多便利店实现24小时营业，朝阳区三里屯太古里、昌平区“回天”地区预计建设深夜食堂特色餐饮区。

对打造“夜间食堂”，有的代表认为，相关部门应提供服务，解决夜间交通、垃圾清运不便等问题。还有的委员坦言，部分餐饮店收入无法覆盖支出成本，发展“深夜食堂”的意愿并不强烈。

市人大代表、北京公交集团党委书记王春杰表示，交通是发展夜间经济的重要支撑，北京公交集团将根据客流需求情况，在夜间出行活跃度较高的商业网点、商务区等处，增加夜班公交线路、加密车次，方便市民出行。

【名词解释】

夜间经济

夜间经济（night-time economy）一词系20世纪70年代英国为改善城市中心区夜晚“空巢”现象提出的经济学名词，是现代城市业态之一，指从当日下午6点到次日凌晨6点所包含的经济文化活动，其业态囊括晚间购物、餐饮、旅游、娱乐、学习、影视、休闲等。

据北京市商务局2018年5月发布的修订版《支持“深夜食堂”特色餐饮发展项目申报指南》，“深夜食堂”特色餐厅申报主体应为品牌和连锁餐饮企业，符合食品安全、环境保护等相关要求。“深夜食堂”特色餐饮街区、特色商圈和特色餐厅一般应在每天22:00至第二天凌晨2:00期间保持营业，符合相关经营规范。

西城进一步研究夜间经济奖励政策

西城区商务委主任袁利介绍，西城区一直鼓励24小时便利店的开设，目前，西城区共有便利店、超市900家左右，其中实现24小时连锁的有近150家。今年，西城将通过新的资金政策，引导、鼓励更多连锁便利店实现24小时化。

“‘深夜食堂’正在推进。”袁利介绍，大悦城等地有提供深夜服务的餐饮区，一些大型餐饮店也自发推出24小时营业服务。对于“深夜食堂”特色餐饮街区的建设，西城正在寻找合适的位置，希望能满足消费者需要、便利居民生活，同时又让企业有积极性，政府也将研究进一步的奖励政策。

声音

市人大代表、汉光百货董事长王小雨

政府应给予相应配套支持

市人大代表、汉光百货董事长王小雨表示，应该从供需双方来考虑繁荣夜间经济，政府要给予相应的配套支持。

从消费者的层面来说，打折、促销等实实在在的优惠措施才会吸引他们愿意在深夜购物。对商场来说，延长营业时间是需要成本的，必须有足够的客流量才能维持。我们经常根据现场营业情况进行闭店调整，有时夜里10点顾客还很踊跃，我们会自发延长到10点半或者11点。

延时还涉及其他问题，比如延时工作，员工愿不愿意？我们每次做活动，人手紧张，导购需要其他地方支援，而地铁晚上11点就停了，打车也很不容易，交通怎么办？垃圾清运可能８点结束，餐饮业会有很多消耗品，清运时间能否延长？

我们希望相关部门能问问商场的意见，在配套服务上进行支持，并且提供一部分补贴。当然，不同的商场有不同的情况，一些很积极，鼓励延时能很快见效，有的连自己正常营业时间都没法保证，这个也不能“一刀切”。

朝阳“深夜食堂”初步选址三里屯

对于“深夜食堂”特色餐饮街区，朝阳区商务委相关负责人介绍已经着手准备建立，具体做法还在研究中，初步选在三里屯太古里附近区域。

三里屯街道相关负责人介绍，近日，区商务委负责人曾来此进行过调研。三里屯的夜间经济已经形成了一定规模，工体的体育赛事、表演多，三里屯的酒吧较多，太古里的夜生活也很丰富，一直人气很旺。近几年，街道对地区环境进行了治理，三联韬奋书店还在这里开设了24小时书店，文化生活资源进一步优化。

市政协委员、市工商联副主席李志起

打响一批“深夜食堂”品牌

市政协委员、市工商联副主席李志起表示，北京夜间消费的规模、热度和便利度还有待提升，如亚运村地区长期只有2家餐厅提供深夜餐饮服务，一些市民觉得不便。公交、地铁一般只运营到22点、23点，许多郊区市民夜晚出门不便。一些餐厅由于夜晚客流量不大，收入无法覆盖支出成本，发展“深夜食堂”的意愿不强烈。

建议由相关部门牵头制定提升京城夜间经济的顶层规划设计，在中关村、亦庄、怀柔科学城等地补充相关商业布局；协调相关部门完善配套措施，包括公共交通运营时间延长、水电气供给及费用减免以及夜间消费商业区域的亮化、绿化、消防、食品安全、治安、夜间咨询等，打响一批“深夜食堂”重点品牌。

丰台计划引进一批24小时便利店

丰台区区长王力军介绍，当前老百姓对夜间消费确实有很大的需求，丰台在整体商业布局上，已经考虑引进更多连锁店，包括一些24小时的便利店。“深夜食堂”特色餐饮街区还在研究中，需要各方面条件合适。

王力军说，在过去的行动中，有些不规范的小店被关停，为保障市民生活，丰台区规划建设了镇国寺北街等一批便民服务示范街区，布局各类便民的服务店铺和设施，在家门口就有各种业态，“引进的都是规范的品牌店，其实是升级了便民服务，服务质量提升了，也便于监督。”

市人大代表、宏源餐饮公司董事长马龙

注重营造文化娱乐氛围

市人大代表、北京宏源餐饮管理有限公司董事长马龙就“深夜食堂”谈了自己的看法。他表示，从顾客体验来讲，“深夜食堂”不单要解决“吃饱”的问题，还要注重就餐氛围、文化氛围、娱乐氛围的营造，这样才能吸引消费者。

马龙建议，在打造“深夜食堂”的前期，可以对营业时间超过晚上12点的餐饮企业提供一定的补贴，但从长期来看，依然要让市场起调节作用。

昌平将依托夜间经济 提升“回天”商业水平

昌平区区长王合生介绍，目前昌平区正在挑选24小时不间断运营的“深夜食堂”特色餐饮街区，街区初步定在“回天”地区的回龙观区域内，目前，具体方案还在制定当中。

王合生表示，确定“深夜食堂”特色餐饮街区后，将提升街区的商业、服务业水平。

他介绍，政府将与街区商户进行协商，改善商户的经营方式和质量。同时，街区的公共环境和管理水平也将进一步改善。

背景

“深夜食堂”可获资金支持

根据中国连锁经营协会2018年5月发布的《2018中国便利店发展报告》数据显示，2017年，北京的城市便利店发展指数排名为全国第七位，24小时便利店所占比例达44.4％。

2017年底，北京市出台了《关于进一步优化连锁便利店发展环境的工作方案》，提出到2020年，连锁便利店数量达到3000家左右，实现中心城区社区全覆盖，24小时便利店占比达50％以上，并推出了加大资金支持力度、简化食品经营许可现场审查流程等多项举措。

2018年5月，北京市商务局发布了修订版《支持“深夜食堂”特色餐饮发展项目申报指南》，其中提出，对“深夜食堂”特色餐饮街区和特色商圈在2018年1月1日以后的规划设计、装修改造等软硬件投入方面提供补贴支持，对“深夜食堂”特色餐厅2018年1月1日以后的装修改造和软硬件设备购置支出给予支持。

“深夜食堂”特色餐饮街区和特色商圈项目由投资主体自主申报，需符合城市功能定位和城市规划，特色元素较为显著，具有较好的业态结构、社会效益和经济效益。

保障

客流需求集中区域夜班公交将逐步加密

今年的市政府工作报告提出，出台繁荣夜间经济促消费政策，鼓励重点街区及商场、超市、便利店适当延长营业时间。

市人大代表、北京公交集团党委书记王春杰表示，交通作为发展夜间经济的重要支撑，北京公交集团将根据客流需求情况，在夜间出行活跃度较高的商业网点、商务区，增加夜班公交线路、加密车次，方便市民出行。

1958年，为适应夜班职工上下班和市民夜间活动的需要，北京开辟了第一条夜班公交，由湾子经广安门、珠市口、猪市大街（位于东四）至十里堡。

随着城市功能区域的调整、道路交通的发展和市民夜生活的丰富，公交集团不断对北京市夜班公交线网进行重新规划。

截至目前，北京市共有36条夜班线路，线路长度达848公里，由环线、放射线、南北向线路、东西向线路组成；日均发车792次，日均运送乘客1万余人次。实现了中心城区主要骨干道路夜班线网全覆盖，基本满足了夜间出行热点地区的出行需求，夜班公交已逐渐“连线成网”。

此外，在北京站、北京西站、北京南站也开通了“定制公交”，夜间抵达车站的旅客也可以自助选择目的地，价格介于普通公交和出租车之间。

不过，王春杰坦言，目前北京的夜班车间隔还比较大，平均时长在40分钟一趟左右，“今后，随着北京夜间经济的发展，北京公交集团还会不断调整夜班公交运行时刻表。对于某些确有客流需求的区域，也会对既有线路逐步加密，或开辟新的夜班公交线路。有的夜间线路还会进一步延伸至大型居住区，并根据客流情况动态调整，服务市民出行。”

王春杰介绍，为了方便市民了解夜班公交线路和到站情况，2014年，北京公交集团就推出了“公交e路通”App，可在智能手机上查询公交车辆实时位置信息、预计到达指定车站的时刻。

新京报记者 戴轩 周依 裴剑飞 沙雪良 倪伟 黄哲程 郭铁

(责编：杨曦、仝宗莉)