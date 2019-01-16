原标题：今年以来基建总投资达4850亿元 投资增速大幅上行

日前，国务院新闻办公室举行落实中央经济工作会议精神新闻发布会，国家发展改革委副主任连维良表示，要加强能源、交通、水利等重大基础设施建设，发挥好投资的关键作用，促进形成强大国内市场。

今年以来，国家发改委共批复七项涉及交通、水利、能源等重大基础设施建设项目，包括江苏沿江城市群城际铁路、武汉城市轨道交通、新疆准东五彩湾矿区大型煤炭基地一号矿井、金沙江拉哇水电站项目、连云港军民合用机场、呼和浩特新机场、陕西西安咸阳机场，总投资达4850亿元。

对此，湘财证券研究所宏观研究员盘宇章昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，当前宏观经济压力增大，进出口增长乏力，发改委加大对重大基础设施建设项目审批力度，凸显逆周期调节重要性，以抵消外贸不确定性和消费疲弱，完成2019年全年“稳增长”目标。

中资国信资产管理有限公司首席经济学家郑后成昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，基建投资历来发挥逆周期调节作用，在发展环境更加复杂和困难挑战更多的背景下，2019年基建投资将挑起大梁。

据悉，针对占据总投资近一半资金的江苏省沿江城市群城际铁路，其建设规划（2019年-2025年）显示，近期建设项目江苏段投资约2180亿元，资本金比例50%，由江苏省和项目沿线地方使用财政资金等出资；涉及安徽省的项目，安徽段投资约137亿元，由安徽省和沿线地市按照相关规定使用财政资金等出资。资本金以外资金通过银行贷款等解决。

如是金融研究院宏观策略高级研究员葛寿净昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，基建将成为2019年经济驱动的重要因素，进一步促进投资拉动经济。不过，钱从哪里来是关键，也是制约因素，要切实防范地方政府债务风险。

针对基建投资和领域，郑后成指出，2019年基建投资将在政策支持和资金来源上迎来利多消息，考虑到2018年低基数效应，预计2019年基建投资增速有望上行较大幅度。同时，从基建投资领域看，重点会在交通、能源、水利等公共投资领域。此外，从基建投资的空间来看，中西部地区大概率是基建投资持续发力的主战场。

盘宇章也表示，发改委批复项目主要是为填补中西部地区基础设施的历史欠账，高度契合基建补短板的政策取向，能更好地促进基建投资边际效益的提高。

(责编：赵爽、仝宗莉)