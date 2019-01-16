原标题：对拖欠农民工工资问题不担当不作为，问责！

对拖欠农民工工资问题不担当不作为，问责！

这个时节，在城市里辛苦一年的农民工最想拿到手的东西，除了回家的车票，就是年前的工资。

1月10日，北京市东城区人力社保局原党组书记、副局长邵惠安等人漠视群众利益，对解决农民工反映强烈问题不担当、不作为问题，不仅被北京市纪委监委作为形式主义、官僚主义典型问题予以通报曝光，还被中央纪委国家监委网站“广而告之”。通报指出，东城区人力社保局在龙潭湖剧场工程农民工讨薪问题处理过程中，未认真贯彻落实上级有关会议精神，作为该项工作的牵头部门，未能履行好解决拖欠工资问题的牵头责任，组织协调不到位。为此，东城区人力社保局党组以及该局原党组书记、副局长邵惠安，原党组副书记、局长赵刚，主管劳动监察大队的党组成员、副局长李巍被问责。

这件事发生在去年春节前，在今年这个节点通报曝光，警示意义不言自明。年关节前农民工能不能按时足额拿到应得的报酬，不仅是社会舆论关注的焦点，更是党中央加入“关注列表”里的重点问题。就在上个月底，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好2019年元旦春节期间有关工作的通知》，在第一条中就明确强调：“带着对农民工的真挚情感，扎实做好治欠保支工作，强化欠薪违法惩戒，确保农民工及时足额拿到工资。”各地区各部门要有清晰认识，切实保障好农民工工资支付，是党中央的要求，是政治任务，必须不折不扣贯彻执行。

党的十九大报告指出，“凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。”农民工拿不到血汗钱，向政府部门求助，相关方面如果置之不理、不担当不作为，甚至如前述通报中描述的，农民工多次在东城区人力社保局劳动监察投诉窗口举报或了解处置情况，并多次讨薪，“相关部门工作进展缓慢，未采取有效措施推进问题解决”，这就不是小问题了。如此这般，寒了农民工的心，破坏群众对党和政府的信任，不问责，更待何时？

相关党组织和责任人一起被问责的案例“近在咫尺”，给各级党委和政府及其主要负责同志敲响了警钟。警醒起来的正确姿势，就是把自己摆进去，把职责摆进去，千万杜绝光说不练、口惠而实不至等形式主义、官僚主义，“甩锅”肯定是行不通的。这也是考验各地区各部门工作作风的时候——能不能贯彻落实党中央的部署要求，“带着对农民工的真挚情感”，扎实做好相关各项工作。不光是农民工的工资，只要涉及群众切身利益的问题——春运出行、节日市场食品供应、公共安全等各个方面，都必须认真应对，容不得“装装样子”“走走形式”。

有为的前提是想为，正所谓“办法总比困难多”。据报道，2018年前三季度，各地人社部门为131.3万名劳动者——其中主要是农民工，追偿被拖欠工资等待遇129.8亿元，农民工欠薪问题“三量齐减”：案件数量下降、欠薪金额下降、欠薪人数下降。其中一个重要原因，就是各地整治农民工欠薪力度持续加大，想尽各种办法、出台多种措施保证农民工按时足额领到工资。

刹住“四风”，是巩固党心民心的重要途径。在十九届中央纪委三次全会上，“坚决破除形式主义、官僚主义”是一个强音。如何落实全会相关工作部署，“深化集中整治形式主义、官僚主义成果，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等问题”，各级纪检监察机关要眼观六路耳听八方，在实践中拓展整治群众身边腐败和作风问题工作，从具体人、具体事着手，将问题一个一个解决，让人民群众有更多更直接更实在的获得感、幸福感、安全感。（张琰）

(责编：杨曦、仝宗莉)