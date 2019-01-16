原标题：23批次食品抽检不合格 涉及食用油、肉制品等

人民网北京1月16日电 据国家市场监督管理总局网站消息，近期，市场监管总局组织抽检食用油、油脂及其制品，肉制品，粮食加工品，乳制品和食用农产品等5类食品1973批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定，其中抽样检验项目合格样品1950批次、不合格样品23批次(见附件)，不合格产品涉及微生物、农兽药残留、重金属等指标。

具体情况通告如下：

一、贵阳云惠万家生鲜超市有限公司盐务街店销售的标称贵州长顺八妹农副产品开发有限公司生产的熊八妹花生油，黄曲霉毒素B1不符合食品安全国家标准规定。检验机构为福建省产品质量检验研究院。

二、江苏省南京市江宁区东山新华南北货经营部销售的标称安徽省含山县香辣福调味品厂生产的纯芝麻油，苯并［a］芘不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

三、辽宁省沈阳市新民市叶斌多又好超市销售的标称沈阳永大食品有限公司生产的哈尔滨风味红肠(肉灌制品)，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

四、哈尔滨市比优特商贸有限公司尚志分公司销售的标称黑龙江省佳木斯市哈尔香食品有限公司生产的林道斯哈尔滨风味红肠，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

五、锦江麦德龙现购自运有限公司南京下关商场销售的标称南京新润食品集团有限公司委托南京尚品食品有限公司生产的盐水鸭，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

六、黑龙江省哈尔滨市尚志市家得乐超市销售的标称哈尔滨鑫盛肉制品有限公司生产的哈尔滨干肠，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

七、合肥联家商贸发展有限公司第十一分公司销售的标称河南省周口康福食品有限公司生产的香辣牛肉干，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

八、哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司阿城广场店销售的标称哈尔滨义利食品有限公司生产的义利风味小肚，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

九、特易购商业(安徽)有限公司销售的标称南京年润食品销售中心生产的泡椒凤爪，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

十、北京华联综合超市股份有限公司南京江宁分公司销售的标称江苏省宿迁和丰食品有限公司生产的山椒凤爪，菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

十一、昆明家乐福超市有限公司云纺店销售的来自贵阳恒昌生态农业有限公司的鲈鱼，恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆市食品药品检验检测研究院。

十二、湖北省武汉东湖新技术开发区关南生鲜市场一层48、49号(经营者：饶小荣)销售的来自湖北省武汉市白沙洲农副产品大市场的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

十三、武汉东湖新技术开发区诚兴蔬菜批发部销售的来自湖北省武汉市白沙洲农副产品大市场的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

十四、湖北省武汉市武昌区徐家棚街三飞路特1号鑫三飞市场内A010号(经营者：蔡水胜)销售的来自武汉红桥蔬菜批发市场的韭菜，腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

十五、湖北省武汉市中百仓储超市有限公司长丰店销售的来自湖北神地农业科贸有限公司的咯家果佳无公害鸡蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

十六、上海市青浦区青浦镇城东农贸市场(经营者：张兵)销售的来自上海市沈巷蔬菜批发市场的豇豆，克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。

十七、四川省成都市双流圣辉超市销售的来自四川省资阳市雁江区农康园水果种植专业合作社的皇帝柑，克百威不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖南省产商品质量监督检验研究院。

十八、陕西华润万家生活超市有限公司雁塔路分公司销售的鲫鱼，地西泮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南省产品质量监督检验院。

十九、成都盒马鲜生网络科技有限公司钻石广场分公司销售的来自上海匠鲜网络科技有限公司的皮皮虾，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖南省产商品质量监督检验研究院。

二十、成都乐福好又多超市管理有限公司销售的来自四川省成都市郫县安新冷冻食品经营部的爬爬虾，镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为湖南省产商品质量监督检验研究院。

二十一、天津市蓟县家乐商贸有限公司销售的韭菜，毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为北京市产品质量监督检验院。

二十二、江西省南昌市洪客隆百货进贤有限公司销售的全精肉(猪肉)，磺胺类(总量)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

二十三、武汉武商超市管理有限公司沌口店销售的来自湖北汇东农产品有限公司的春见柑(柑橘)，丙溴磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为南京市食品药品监督检验院。

国家市场监督管理总局指出，对抽检中发现的不合格产品，市场监管总局已责成相关省级市场监管部门依法予以查处。辽宁、黑龙江、上海、江苏、安徽、河南、湖北、四川、贵州等省(市)市场监管部门已督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改；天津、辽宁、黑龙江、上海、江苏、安徽、江西、湖北、四川、贵州、云南、陕西等省(市)市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险；上海、湖北等省(市)市场监管部门已督促食用农产品集中交易市场开办者查清进货渠道、产地等信息并向相关部门报告，食用农产品销售者对不合格产品立即采取停止销售等措施控制风险。

国家市场监督管理总局要求，以上省级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施，3个月内向市场监管总局报告核查处置情况并向社会公布。

(责编：仝宗莉、杨曦)