原标题：财政部谈2019年深化增值税改革：肯定有实质性减税

中新网1月15日电 财政部部长助理许宏才15日表示，2019年，还要进行进一步的深化增值税改革，继续推进实质性的减税。具体的增值税改革方案，现在还在研究论证和测算过程中，但肯定会有实质性的减税措施。方案将按程序审议后公布实施。

图为浙江增值税电子普通发票。（浙江省国家税务局供图） 中新社记者 钟欣 摄

国新办15日上午举行发布会，请国家发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

会上有记者提问，第一个问题是想提给央行的朱行长，央行最近一直在避免降低基准利率，而是使用了TMLF等一系列的措施，请问在什么情况下央行会降低基准利率？第二个问题提给许部长，请您详细介绍一下在增值税和公司税方面的减税措施，这些措施将会给公司带来哪些好处，将对中国的经济GDP增长以及投资增长带来哪些好处？

朱鹤新介绍，关于降息的问题，大家可能关注比较多。我们通过总量政策如降准和中期借贷便利等，来体现和整个经济环境的适应，包括物价水平的适应，并通过实际数据来观察我们政策的效果。结构上围绕薄弱环节、重点领域也做了各种各样的努力。总的来看，现在货币政策在实体经济中的作用正在逐步发挥，同时我们对原来的政策也在做动态评估，在这个基础上我们再做进一步的研究。

许宏才指出，关于增值税和公司税方面详细的减税措施，我再做一个补充说明。增值税实质上是2018年就已经在改革，降低了部分行业的增值税税率，统一了增值税的小规模纳税人标准，另外对一部分行业实行了期末留抵退税。2019年，增值税还要进行进一步的深化增值税改革，继续推进实质性的减税。具体的增值税改革方案，现在还在研究论证和测算过程中，但肯定会有实质性的减税措施。方案将按程序审议后公布实施。

许宏才表示，关于公司税，也就是所得税，我刚才讲了一下针对小微企业减税的政策，这是2019年刚刚宣布的政策。在这里面我介绍了针对小微企业所得税的具体介绍，放宽小型微利企业认定的标准，并且加大优惠力度，实际是税负较大幅度降低的政策，认定为小微企业应纳税所得额在100万以下的，所得税税负是5%，低于标准税率20个百分点，应纳税所得额在100-300万元之间的，税负是10%，低于标准税率15个百分点。公司税的减税重点是放在了小微企业方面，刚才我提到实施新政策后，小微企业占全部纳税企业的比重超过95%，比较详细的就是这样一个情况。这些减税措施的实施会减轻企业增值税和所得税等负担，激发企业活力，推动企业发展。

(责编：仝宗莉、杨曦)