原标题：今日视点:精准发力 确保经济在合理区间运行

“今年我国发展的环境更加复杂，困难挑战更多，经济增速下行压力加大，政府工作艰巨繁重。”国务院总理李克强在1月14日召开的国务院第二次全体会议上表示。

面对这一经济形势，该怎么做？李克强总理给出了一个方向，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，持续深化供给侧结构性改革，紧扣重要战略机遇新内涵，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，创新和完善宏观调控，坚持不搞“大水漫灌”，通过实施区间调控、定向调控精准发力，依靠改革开放激发市场活力，依靠市场活力顶住下行压力，保持经济运行在合理区间。

结合最近几天国家发改委、中国人民银行、工信部、财政部、人社部、商务部接受媒体采访采访时的一番表述，笔者认为，我们或许可以从中观察到，拉动中国经济增长，该如何发力。但万变不离其宗，精准发力仍是关键。

比如，作为经济“压舱石”的消费，在当前的经济环境下，如何让其保持稳健的发展，进而成为拉动经济增长的决定性力量？

国家发改委副主任宁吉喆透露，将适应居民消费升级的大趋势，使消费进一步发挥对经济发展的基础性作用。中国有14亿人口的大市场，世界上最大规模的中等收入群体，大众消费升级态势明显，为中国经济稳定运行提供了巨大的韧性和内生动力。商务部部长钟山称有“三招”：提升城市消费，促进乡村消费，发展服务消费。工信部部长苗圩认为，伴随着居民消费结构的提质升级，新消费理念被广泛认可接受，2019年信息消费将延续快速增长态势，在推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革中发挥着更为重要的作用。

事实上，消费在促进经济发展方面发挥的作用，是巨大的。

有数据显示，去年前三季度，消费对经济增长的贡献率是78%，比上年同期提高14个百分点。与此同时，商务部市场运行司副司长王斌称，2019年消费增长的目标是保持平稳持续的增长。

有研究机构预测，2019年社会消费品零售总额将增长9%左右，消费的贡献率在65%左右，有望继续成为经济增长的第一引擎。

再比如，在投资方面，要发挥好作用，关键在于形成精准投资、有效投资，不搞“大水漫灌”式的强刺激。同时，要在投资重点上突出补短板，在项目选择上突出纳入规划的项目，在投资决策上坚持发挥市场在资源配置中的决定性作用，坚持补短板、稳投资、防风险相统一。

货币政策和财政政策亦是如此。货币政策方面，央行行长易纲表示，要精准把握流动性的总量，既避免信用过快收缩冲击实体经济，也要避免“大水漫灌”影响结构性去杠杆；财政政策方面，财政部部长刘昆称，积极财政政策加力提效，绝不是要搞“大水漫灌”式的强刺激，而是要实施逆周期调节，主动预调微调，稳定总需求，熨平经济周期波动。

总之，笔者认为，有针对性采取措施，精准施策，以钉钉子精神做好各项工作，我们完全有能力、有信心克服一些困难和问题，确保今年第一季度经济发展良好开局，实现全年经济发展预期目标。

(责编：朱江、仝宗莉)