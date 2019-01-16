专家：生态环保和自然灾害防治 年投资可达5万亿元左右

1月15日，国家发改委副主任连维良表示，今年在投资上要加强生态环保和自然灾害防治能力建设。专家预计，这方面的投资额每年可达到5万亿元左右。
360金融PPP研究中心研究总监唐川对《证券日报》记者表示，加强生态环保和自然灾害防治建设是我国实现“绿色发展”的重要工作内容。在整体的农业、工业及其他新兴产业发展中，也是完善企业现代化发展理念和社会价值观的重要指导思想。
唐川表示，生态环保方面的项目每年投资约为2万亿元左右，但是在产业布局优化、调整的当下，生态环保产业链正在蓬勃发展，越来越多科技类的企业也将研发重心投入到这个领域。同时，智慧环保、环保大数据监测体系也有越来越多的互联网公司参与，整体来看，若综合考虑企业在研发端和创新业务端的R&D投入、固定资产投入，估计在生态环保和自然灾害防治的整体投资额可达到每年5万亿元左右。
值得注意的是，提高自然灾害防治能力，要针对关键领域和薄弱环节。2018年10月10日召开的中央财经委员会第三次会议提出要推动建设九项重点工程：实施灾害风险调查和重点隐患排查工程；实施重点生态功能区生态修复工程；实施海岸带保护修复工程；实施地震易发区房屋设施加固工程；实施防汛抗旱水利提升工程；实施地质灾害综合治理和避险移民搬迁工程；实施应急救援中心建设工程；实施自然灾害监测预警信息化工程；实施自然灾害防治技术装备现代化工程。
唐川认为，生态环保领域是目前PPP的重要领域，其在财政部PPP中心的项目量仅次于市政工程和交通运输领域。所以，无疑PPP模式将在生态环保和自然灾害防治领域起到重要的项目推动作用。
“PPP模式可以全面调用社会资本的技术能力、市场化运作能力，进而解决政府传统提供模式中的效率问题。”唐川说，一些政策特别强调，因垃圾处理、污水处理等公共服务领域项目一般有现金流，市场化程度较高，PPP模式运用较为广泛，操作相对成熟，故而各地新建项目要“强制”应用PPP模式，中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。从中可见财政层面也希望通过现金流较好的环保领域来全面试点、推进市场化PPP模式。无论从政策层面还是应用层面来看，PPP对生态保护领域而言都是必不可少的一个项目落地工具。
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