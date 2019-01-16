国开行贯彻落实十九届中央纪委三次全会精神 提出七点要求

人民网北京1月16日电 “国开行要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为当前的一项重要政治任务，同学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神紧密结合起来，统一思想认识，忠诚履职尽责，确保党中央各项决策部署落到实处。”1月14日，国家开发银行党委书记、董事长赵欢在京主持召开党委会，传达学习习近平总书记在十九届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，研究部署贯彻落实工作。

赵欢表示，习近平总书记的重要讲话高瞻远瞩、思想深邃、直面问题、掷地有声，充分彰显了我们党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的高度自觉，具有鲜明深刻的政治性、思想性、理论性，对于推动全面从严治党向纵深发展具有重大指导意义。

赵欢就国开行贯彻落实十九届中央纪委三次全会精神提出以下七点要求：

一是要深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过学习增强领导班子和各级党员领导干部的理论武装和思想武装。

二是要以党的政治建设为统领，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面检查国开行在贯彻落实党的路线方针政策和重要决策部署，以及政治生态方面的差距，及时采取整改措施。

三是国开行党委班子成员要做讲纪律、守规矩、求真务实、担当作为的表率，要率先进行自我革命，实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，做遵守党章党纪党规的模范。

四是要配合做好纪检监察体制改革工作，确保纪检监察组组织到位、干部落实到位、工作机制到位、制度到位。

五是要继续深化政治巡视，对去年巡视检查发现的问题抓紧整改，按照规划和计划安排好今年的巡视工作。

六是要有力削减腐败案件存量、遏制增量，加大反腐败斗争力度，围绕重点领域进行专项治理。

七是按照政治过硬、本领高强的要求，从严从实加强纪检监察队伍建设。

党委委员、中央纪委国家监委驻国家开发银行纪检监察组组长宋先平传达中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际代表中央纪委常委会所作的工作报告，并就国开行贯彻全会精神提出建议。党委副书记、行长郑之杰，党委委员、副行长张旭光、蔡东、马欣、刘金出席会议并发言。

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