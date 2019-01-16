原标题：央行定向降准支持债转股进展如何？两部门回应

中新网1月15日电 2018年7月份央行曾经定向降准支持债转股，到目前债转股进展如何？在国新办15日上午举行的发布会上，国家发展改革委副主任连维良和中国人民银行副行长朱鹤新对此进行了回应。

资料图：一女子正骑自行车经过中国人民银行太原中心支行。中新社记者 张云 摄

国新办15日上午举行发布会，请国家发展改革委副主任连维良、财政部部长助理许宏才、中国人民银行副行长朱鹤新介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

会上有记者提问，去年7月份央行曾经定向降准支持债转股，到目前债转股进展如何？今年债转股会有什么计划？

朱鹤新表示，债转股也是供给侧结构性改革的一个非常重要的方向，债转股还是通过市场化、法治化的努力来推进。债转股的对象主要是市场面临一些困难的，特别是在债务上有困难的，有前景的优质企业。通过去年7月5号以后的努力，我们定向降准拿了5千亿资金对接，去年年底的情况看还是有蛮不错的进展，媒体上大家可能也看到了，几大行都有了很好的进展，包括建行和大家关注到的农行，农行和东方园林，东方园林前段时间面临一些困难，但是通过债转股农行资金的介入，包括在发债市场有了很好的进展。有的企业在改革当中取得很好的成效，而且在这个过程中，不光是资金的进入，同时也有技术，特别是专家团队的介入，直接参与到当中。

今天连主任在，财政也在，三家都在讨论、推动这件事，取得了很不错的进展，在央行的“双支柱”当中，宏观审慎工具中有专门对债转股情况的考核，正向激励金融机构。五大机构都有债转股的一些机构来具体落实。通过我们央行的降准，机构的设立，同时项目的对接，现在我们有了很好的经验，很好的成效。下一步我们还是按照既定的目标再去推进，希望在宏观杠杆上取得更好的成效。而且这方面不光是国有的，民营的债转股也有，包括前面讲的东方园林，这都体现我们是一视同仁的。

连维良指出，刚才朱行长已经把市场化、法治化债转股的情况作了系统介绍，这项工作是发改委、财政部、人民银行、银保监会等多个部门共同推进的，市场化、法治化债转股是降杠杆非常重要也是非常有效的一项措施。关心取得的效果，我觉得至少有几个方面：

第一，通过降准资金支持债转股，使市场化债转股企业参与的积极性大幅度提高，包括实施机构参与的积极性，一个很重要的标志就是签约金额已经超过了2万亿元。

第二，去年推进市场化、法治化债转股过程中，遇到的一个最重要的问题就是实施机构缺少有效的资金来支持债转股。通过降准，释放了5千亿元资金用于支持债转股，充分调动了实施机构的积极性，市场化债转股落地率，也就是签约之后实施到位的比例大幅度提高。截至目前，落地金额已经超过了6千亿元，2017年落地率只有百分之十几，2018年的落地率超过了30%。

第三，一些优质企业通过债转股整合了资源、提高了竞争力，一些暂时遇到困难的企业通过市场化、法治化债转股摆脱了困境，有一批这样的典型案例，通过债转股，原来的困难企业有些濒临破产的，现在步入健康发展的轨道。还有一些高负债的企业，降低了杠杆率。可以说，市场化、法治化债转股在多方面取得了非常明显的成效。2019年市场化、法治化债转股将继续加大力度。

一是要提高签约的到位率。因为注入了降准的专项资金之后，有了资金来源，再加上筹集社会资金，就可以使已经签约的这部分债转股意向性项目尽快落地。

二是突出一些重点方向，加大优质企业债转股力度，使优质企业进一步整合资源，提高竞争力。加大对临时遇到困难的企业开展市场化债转股力度，使这些困难企业摆脱困境。还要加大民营企业参与市场化债转股的力度，民营企业在这方面表现出很大的积极性。此外，把市场化、法治化债转股同“僵尸企业”出清、同发展混合所有制紧密结合起来，使这些措施形成合力，实现巩固“三去一降一补”成果，实现“巩固、增强、提升、畅通”的目标。

(责编：仝宗莉、杨曦)