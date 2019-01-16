工信部：2019年重点从六个方面推动制造业高质量发展

人民网北京1月16日电 今日上午10时国新办举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌介绍落实中央经济工作会议精神的具体举措时表示，2019年，工业和信息化部将按照中央经济工作会议部署，立足制造强国和网络强国建设全局，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构、促融合。重点从六个方面推动制造业高质量发展。

辛国斌介绍了2018年工业经济高质量发展的情况。过去的一年，面对错综复杂的国内外经济形势，全国工业和信息化系统按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，着力打好三大攻坚战，认真落实“六稳”要求，加快推进制造强国、网络强国建设，全年工业经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展迈出了坚实的步伐。

辛国斌强调，进入2018年下半年后，我国工业发展面临的内外部环境发生深刻而复杂的变化，内需增长动力减弱，结构调整阵痛凸显，工业经济运行稳中有变、变中有忧，下行压力有所加大。但是，在国内强大市场需求、完整的产业体系、便利的基础设施等有利条件支撑下，特别是制度和体制方面的优势，未来还是有很大的发展潜力。

辛国斌指出，2019年，工业和信息化部将按照中央经济工作会议部署，重点从六个方面推动制造业高质量发展。一是建立健全制造业高质量发展体系，重点是政策体系、指标体系和评价体系。二是增强制造业创新能力，重点抓好国家制造业创新中心建设、关键领域核心技术攻关、工业强基等专项工程的实施。三是深化制造业结构调整，重点是坚持不懈去产能，加快传统产业改造升级，促进新兴产业发展，培育先进制造业产业集群。四是培育更具竞争力的优质企业，深入贯彻实施《中小企业促进法》，推动落实金融支持小微企业发展的政策措施。五是优化制造业发展环境，重点是深化“放管服”改革，降低企业成本负担，稳定国内有效需求。六是进一步扩大制造业对外开放，重点是落实汽车、船舶等行业的开放政策，促进装备制造和国际产能合作。

(责编：赵爽、仝宗莉)