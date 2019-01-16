商务部：2019年要做好“一促两稳三重点”

人民网北京1月16日电 今日，国新办就工信部人社部商务部落实中央经济工作会议精神的具体举措举行发布会，商务部部长助理任鸿斌在发布会上介绍，商务部深入学习贯彻中央经济工作会议的精神，全面贯彻落实中央经济工作会议部署，2019年重点要做好三项工作。

任鸿斌指出，具体工作如下：

一是做好“一促两稳三重点”。首先要促消费，创新流通方式，深挖消费潜力，充分发挥消费的基础性作用。其次，要稳外贸、稳外资，继续提升贸易便利化水平，千方百计推动外贸“稳中提质”，同时不断放宽市场准入，改善营商环境，努力“稳外资”。最后突出三项重点任务，即办好第二届进博会，妥善应对中美经贸摩擦，推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等。这是党中央交给商务部的重要任务，也是今年商务工作的重中之重。

二是促进形成强大的国内市场。坚持一手抓城市消费，一手抓乡村消费。在城市，加快步行街改造提升，开展国际消费中心城市建设试点。在乡村，推动工业品下乡、农产品进城。坚持一手抓商品消费，一手抓服务消费。培育现代供应链、推动线上线下融合发展，促进供需有效衔接。新建一批城乡便民消费服务中心，提升居民生活服务水平。坚持不断优化消费环境，以完善信用体系和产品追溯体系为抓手，让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心，做好商务保障民生。

三是推动全方位对外开放。首先加快推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。推动尽早出台外商投资法。全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。其次要继续深化“一带一路”国际合作，筹备好第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，实施“丝路明珠”工程，发展“丝路电商”等。最后积极参与全球经济治理。支持世贸组织进行必要改革，反对贸易保护主义，在多双边场合提出更多中国倡议、中国主张，推动建设开放型世界经济，构建人类命运共同体。

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