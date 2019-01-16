铁总：2018年我国铁路完成货运发送量超40亿吨

人民网北京1月16日电 （记者乔雪峰） 记者从中国铁路总公司获悉，2018年铁路货运增量行动开局良好、成效显著，全国铁路完成货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%，增运3.34亿吨，其中，国家铁路完成货物发送量31.9亿吨，同比增长9.3%，增运2.72亿吨，超额完成全年增运2亿吨的目标任务。增加的货运量与公路完成同样货运量相比，可节省299万吨标准煤，减少二氧化碳排放736万吨，为打好污染防治攻坚战特别是打赢蓝天保卫战作出积极贡献。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍，铁路部门坚决贯彻落实习近平总书记关于调整运输结构、增加铁路运量的重要指示精神，制定实施2018至2020年铁路货运增量行动方案。一年来，紧紧盯住运需矛盾最突出、调整结构最迫切、增量效果最显著的重点通道、重点区域和煤炭、矿石、多式联运三大业务板块，强化运力保障，优化运输组织，确保了全年货运增量任务目标的超额完成。

全力组织西煤东运、北煤南运

围绕山西、陕西、内蒙西部、新疆等煤炭主产区，充分发挥大秦(大同至秦皇岛)、唐呼（唐山至呼和浩特）、瓦日（瓦塘至日照）、侯月（侯马至月山）、宁西（南京至西安）、兰渝（兰州至重庆）等煤炭外运主通道能力，大力组织开行万吨重载列车，坚持铁路直达、铁水联运等多种方式，全面增强西煤东运、北煤南运能力。2018年以来，唐呼、瓦日铁路首次开行万吨重载列车，大秦、唐呼、瓦日铁路全年运量分别完成45100、5405、3395万吨，同比增长4.3%、491.6%、75.6%，陕煤外运和疆煤外运分别同比增长24.3%、44.9%。

加大港口矿石运输“公转铁”力度

以环渤海及山东、江苏北部沿海港口为重点，锁定17个港口共5亿吨左右的公路矿石运量，坚持“一港一策”，逐港制定疏港矿石铁路运输方案，特别是与河北省唐山市政府、沧州市政府联合制定了曹妃甸港、黄骅港疏港矿石“公转铁”（公路转铁路）运输组织方案。2018年沿海主要港口疏港矿石运量完成3.11亿吨，同比增长11.2%，曹妃甸港、黄骅港两个港口的疏港矿石铁路运量分别同比增长352.4%、65.2%。

大力发展多式联运和铁路专业物流

把集装箱运输作为铁路货运增量行动的重要着力点和货运增量的重要增长点，突出发展铁海联运、铁江联运、国际联运，全面提升多式联运的效率和质量。充分发挥铁路规模化运输优势和物流资源优势，深化与一汽、东风、上汽等大客户战略合作，加快推进商品汽车物流基地和物流作业点建设，大力发展商品汽车运输，提高商品汽车铁路运输比例。加大冷冻品和港口冷藏箱市场开发，通过采取开行冷链班列、组织整列运输等方式，成功打造一批冷链运输精品线路。2018年，铁路集装箱、商品汽车、冷链运输分别同比增长33.4%、25.1%、52.3%。

持续提升中欧班列开行品质

认真贯彻落实中央关于“一带一路”建设部署要求，不断提升中欧班列开行品质。2018年中欧班列开行6363列，同比增长73%，其中回程班列占去程班列比例由2017年的53%提高到72%，双向运输进一步趋向均衡。目前，国内已有59个城市与欧洲15个国家49个城市间开通了中欧班列，国内中欧班列运行线已达65条。

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