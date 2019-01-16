人社部：突出就业优先政策主线 推进养老保险制度改革

人民网北京1月16日电 （朱江）今日上午，国务院新闻办公室举行发布会，请工业和信息化部副部长辛国斌、人力资源社会保障部副部长邱小平、商务部部长助理任鸿斌介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

邱小平表示，2018年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各级人力资源社会保障部门全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，促进就业创业，深化保障制度改革，加强人才队伍建设，构建和谐劳动关系，着力推进人力资源社会保障扶贫，开展系统行风建设，较好地完成了各项目标任务。

不久前召开的中央经济工作会议，根据新形势、新情况、新变化，对做好人力资源社会保障工作提出了明确要求，人社部将认真抓好贯彻落实，主要做好以下几方面的工作：

一是突出就业优先政策主线，全力确保就业局势稳定。把就业作为经济社会发展的优先目标，实施更加积极的就业政策。突出高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，精准施策。大规模开展职业技能培训，全面提升人力资源素质，提高劳动者的就业创业能力。促进创业带动就业，加大对困难人员的就业援助，加强公共就业服务。

二是积极稳妥推进养老保险制度改革。深入实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，加快推进省级统筹，为全国统筹打好基础。加快研究降低社会保险费率的实施方案，支持企业稳定发展。

三是加强专业技术人才和技能人才队伍建设。坚持高端引领与技能支撑并重，扎实做好人才培养、评价、流动、激励等工作。

四是依法维护劳动者合法权益。引导企业妥善处理劳动关系，切实抓好保障农民工工资支付工作。加强劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察，确保劳动关系和谐稳定。同时，我们还将以“三区三州”等深度贫困地区为重点，扎实做好人力资源社会保障领域的扶贫工作。继续深化“放管服”改革，全面推进系统行风建设，助力优化营商环境，进一步激发社会活力和创造力。

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