人社部：为企业减负担 兜牢保障劳动者权益底线

人民网北京1月16日电 （朱江）今日上午，国务院新闻办公室举行发布会，请工业和信息化部副部长辛国斌、人力资源社会保障部副部长邱小平、商务部部长助理任鸿斌介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

针对记者有关“如何看待当前的就业形势，2019年在稳就业有哪些新举措”的提问，人力资源社会保障部副部长邱小平指出，从三个方面看得出来，去年的就业形势还是不错的：第一，去年新增就业情况比较好。2018年城镇新增就业达到1361万人，比上一年多增了10万人，已经是连续第6个年头每年新增就业超过1300万；第二，失业率保持在比较低的水平。去年年末城镇登记失业率为3.8%，降到了近年来的低位；第三，岗位供给总体大于求职人数。据人社部对100个中心城市的监测统计，2018年求人倍率，就是招聘岗位的数和求职人数的比，这个指标始终保持在1以上。去年第四季度求人倍率是1.27，意味着平均一个求职者对应的市场就业岗位是1.27个。

邱小平表示，中央经济工作会议针对今年新形势、新情况、新变化，把稳就业作为“六稳”的第一稳，摆在突出位置，专门对做好今年的就业工作提出了明确要求，各级人力资源保障部门将认真贯彻落实中央经济工作会议精神，突出一条主线，全力确保今年就业局势的稳定。突出一条主线，就是突出实施就业优先政策，坚持把就业作为经济社会发展的优先目标，采取更加积极的就业措施，抓重点、调结构、守底线，推动实现经济发展和扩大就业良性循环。重点在四个方面下功夫：

一是在为企业减负担、增活力上下功夫。企业稳定发展是就业最大的保障，人社部将按照中央要求，加快研究降低社保费率的实施方案，加大失业保险费返还的力度和幅度。去年10月份，国务院专门出台了关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见，人社部也专门举行了政策吹风会，介绍了相关政策。这里边包括含金量很高的稳就业政策，比如裁员或者少裁员的企业，加大返还企业实际缴纳失业保险费的力度和幅度，最多可以返还50%。同时提高创业担保贷款的额度，将个人申请的最高额度从10万元提高到15万元，小微企业申请的最高额度从200万元提高到300万元。通过一系列实质性的措施为企业减负担、增活力。

二是在突出重点群体精准施策上下功夫。在做好面上就业工作的同时，突出做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体的就业创业工作。实施一系列有针对性的项目和计划，加强实名制管理和服务，组织开展“春风行动”等就业专项服务活动，尽最大努力促进重点群体实现就业。

三是在强化培训提高劳动者职业技能上下功夫。开展大规模的职业技能培训，对培训合格的失业人员给予职业培训补贴，放宽企业职工申领技能补贴的条件，多渠道、多方式提供有针对性培训，不断提高劳动者的就业创业能力。

四是要在保障劳动者权益兜牢底线上下功夫。加大对就业困难人员的就业援助，确保“零就业家庭”动态清零。同时，对失业职工及时兑现失业保险等社会保障待遇，加大保障农民工工资支付力度，维护劳动者的合法权益，构建和谐劳动关系。通过这一系列组合拳，努力实现就业局势的稳定。

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