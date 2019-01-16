商务部：进一步压减自贸区外商投资准入特别管理措施

人民网北京1月16日电 今日，国新办就工信部人社部商务部落实中央经济工作会议精神的具体举措举行发布会，商务部部长助理任鸿斌在发布会上介绍，商务部将深入学习贯彻中央经济工作会议的精神，按照党中央、国务院的决策部署，以更大的力度推进自由贸易试验区的建设和分步骤地探索建设中国特色的自由贸易港，2019年主要做好以下五方面工作。
任鸿斌指出，建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的一项重要举措。目前已经11个自由贸易试验区建成，海南全岛的自由贸易试验区正在积极推进。建设自由贸易试验区也是我国改革开放进程中具有里程碑意义上的重大事件，商务部将深入学习贯彻中央经济工作会议的精神，按照党中央、国务院的决策部署，以更大的力度推进自由贸易试验区的建设和分步骤地探索建设中国特色的自由贸易港，2019年主要做好以下五方面工作：
一是探索中国特色自由贸易港建设，借鉴国际经验，结合海南的特点，尽快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系。
二是推进上海自由贸易试验区新片区设立及方案制订工作，支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索。
三是进一步压减自贸试验区外商投资准入特别管理措施，也就是负面清单，加快医疗、教育等重点领域开放进程。
四是研究出台进一步推进自由贸易试验区扩大开放和创新发展的政策措施，推动重点改革事项在自由贸易试验区先行先试。
五是努力形成更多高质量的可复制可推广的经验，推动形成更高层次的开放型的经济新格局。
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