自然资源部:"三调"工作全面推进并圆满完成年度预定任务

人民网北京1月16日电 （朱江）“完成全部陆域国土优于1米分辨率的航天航空遥感数据采集与正射影像生产，其中国产卫星数据超过90%；全国70%的县正开展实质调查，46个先行县已完成调查，其中15个先行县上报了调查成果数据；中央预算已核定安排总经费11.68亿元；各省累计落实经费98.12亿元；半数以上省份完成招投标。”记者从自然资源部获悉，2018年“三调”工作全面推进并圆满完成年度预定任务，以国土调查为基础的自然资源统一调查体系初见端倪。

自然资源部相关负责人表示，2018年是自然资源部组建的一年，也是第三次全国国土调查全面铺开的一年。这一年，按照贯彻中央精神、体现国家立场、坚持与时俱进、实事求是和严起来的思路，通过调整调查目标、统一调查标准、完善工作分类、优化调查内容等措施。

2018年11月19日，国务院第三次全国国土调查领导小组办公室印发《第三次全国国土调查实施方案》。《方案》对全面组织实施“三调”工作作了总体部署和细化分解。

根据《方案》，“三调”的主要目标是在第二次全国土地调查成果基础上，全面细化和完善全国土地利用基础数据，掌握翔实准确的全国国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。主要工作包括开展前期准备和相关资料收集、获取遥感影像资料和生产正射影像图、开展专项用地调查与评价、开展海岛调查、建立国土调查数据库及共享服务云平台、开展调查成果核查等内容。

《方案》明确，通过“三调”，将全面获取覆盖全国的国土利用现状信息，形成一整套国土调查成果资料，包括影像、图形、权属、文字报告等成果，逐步建立三维国土空间上的相互联系，形成一张底版、一个平台和一套数据的自然资源统一管理综合监管平台。其中，在形成的县级调查成果，地级、省级汇总成果和国家成果中，均包括海岛调查专题图、海岛调查数据和海岛调查成果报告等。

根据《方案》，“三调”持续至2019年年底，2020年汇总调查数据，并将成果报国务院。基本数据经国务院批准后，向社会公布。调查成果各部门共享，并充分发挥调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。

该负责人提到，调整“三调”内容，明确将查清永久基本农田内的土地利用现状作为调查任务，进一步丰富对立地条件和利用现状的标注，按照新工作分类开展湿地调查等，同时强调以“三调”为基础逐步向全面开展自然资源统一调查过渡。完善工作分类，将湿地调整归并上升为一级地类；为适应新产业、新业态的发展，将物流仓储用地从传统工矿仓储用地中分离出来，调整为现代服务业用地；进一步完善城镇建设用地分类。

该负责人表示，明确原国土资源、原海洋及原林业部门存在分歧的海岸带、沿海滩涂和滨海湿地的范围界限，统一原国土资源、原农业和原林业部门存在争议的草地和灌木林地标准，解决此前存在的空间数据重叠问题，查清各类自然资源在国土空间水平分布状况，划清各类自然资源边界。按照自然资源统一调查要求，加快推进与水、森林、草原、湿地等自然资源已有调查成果的实质融合，力争形成一张底版、一个平台和一套数据的自然资源调查成果。加强部门衔接，为实现一查多用和数据共享，请农业农村部、水利部、国家统计局、国家林业和草原局安排专人实质性参与全国三调办工作。

2018年9月6日，中共中央政治局常委、国务院副总理、国务院第三次全国国土调查领导小组组长韩正在第三次全国国土调查工作电视电话会议中强调，要依法统一科学开展国土调查，摸清我国自然资源基础家底，全面掌握真实、准确、可靠的数据。10月17日，自然资源部党组书记、部长，国务院第三次全国国土调查领导小组副组长陆昊在全国省级三调办主任会议上进一步强调，县级以上政府对本行政区域调查成果质量负总责，国家制作调查底图只是协助地方更好地真实开展调查；严格地方实地拍照举证调查的工作要求；充分利用技术手段确保调查成果真实；执行分阶段和分级并行的检查验收制度，建立成果质量检查回溯机制，建立健全调查单位黑名单制度；建立国家直接建立数据库并分发数据的机制；对如何处理诸如林地、草地与耕地重复统计、林粮兼种、耕地占补平衡真实性等存在分歧或历史遗留问题的情况提出了处理原则和要求。

该负责人强调，中央预算已核定安排“三调”总经费11.68亿元，其中2018年已落实4.29亿元。各省累计落实“三调”经费98.12亿元，2018年到位资金84.16亿元；全国约有一半以上省份完成招投标工作。截至2018年底，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团省级三调领导小组及办公室均已成立；目前，各级三调领导小组及办公室正根据机构改革后的人员岗位变化情况进行相应调整。

该负责人称，目前，全国三调办已组织完成全部陆域国土优于1米分辨率的航天航空遥感数据采集与正射影像生产，其中国产卫星数据超过90%；全国2871个县级调查单位中，2844个已完成调查基础图生产并通过监理检查，2800个已由地方领取并开展实地调查工作。

该负责人还指出，2018年，全国三调办通过建立16名联络员分省联系协调制度，对各省定期调度，要求按月上报工作进度，并对滞后省份实施专项调研指导制度。目前，全国已有70%的县正开展实质调查，46个先行县已完成调查，其中15个先行县上报了调查成果数据，全国三调办正在着手组织开展核查。

“2019年是‘三调’工作的攻坚决战年。第三次全国国土调查工作将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想特别是生态文明思想的指导下，朝着自然资源统一调查奋力挺进。”全国三调办有关负责人表示。

(责编：朱江、仝宗莉)