去年邮政行业业务收入累计完成7904.7亿元 同比增19.4%

人民网北京1月16日电 （朱江）据国家邮政局网站消息，2018年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成7904.7亿元，同比增长19.4%；业务总量累计完成12345.2亿元，同比增长26.4%。
国家邮政局介绍，12月份，全行业业务收入完成763亿元，同比增长16.7%；业务总量完成1279.6亿元，同比增长26.2%。
2018年，邮政服务业务总量累计完成1988.8亿元，同比增长17.3%；邮政寄递服务业务量累计完成237.5亿件，同比增长0.5%；邮政寄递服务业务收入累计完成368.3亿元，同比增长4.1%。
12月份，邮政服务业务总量完成186.5亿元，同比增长17.2%；邮政寄递服务业务量完成20.4亿件，同比下降1.1%；邮政寄递服务业务收入完成29.4亿元，同比下降5%。
全国邮政行业发展情况表
|
指标名称
|
单位
|
12月份
|比去年同期增长（%）
|累计
|当月
|累计
|当月
|一、邮政行业业务收入
|亿元
|7904.7
|763.0
|19.4
|16.7
|1、邮政寄递服务
|亿元
|368.3
|29.4
|4.1
|-5.0
|2、快递业务
|亿元
|6038.4
|609.6
|21.8
|17.3
|二、邮政行业业务总量
|亿元
|12345.2
|1279.6
|26.4
|26.2
|1、邮政寄递服务
|万件
|2374636.3
|204064.6
|0.5
|-1.1
|其中：函件
|万件
|267660.0
|18560.0
|-15.0
|-28.1
|包裹
|万件
|2407.0
|235.1
|-9.4
|-15.6
|订销报纸累计数
|万份
|1729366.1
|146195.9
|-2.3
|-2.7
|订销杂志累计数
|万份
|78727.9
|6698.4
|-0.6
|4.9
|汇兑
|万笔
|2520.0
|203.3
|-32.7
|-30.0
|2、快递业务
|万件
|5071042.8
|541822.2
|26.6
|29.0
|其中：同城
|万件
|1141328.5
|117491.1
|23.1
|20.7
|异地
|万件
|3819104.7
|413934.1
|27.5
|32.0
|国际/港澳台
|万件
|110609.5
|10397.0
|34.0
|12.9
注：邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
2018年,邮政函件业务累计完成26.8亿件,同比下降15%;包裹业务累计完成2407万件,同比下降9.4%;报纸业务累计完成172.9亿份,同比下降2.3%;杂志业务累计完成7.9亿份,同比下降0.6%;汇兑业务累计完成2520万笔,同比下降32.7%。
2018年，全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%；业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。其中，同城业务量累计完成114.1亿件，同比增长23.1%；异地业务量累计完成381.9亿件，同比增长27.5%；国际/港澳台业务量累计完成11.1亿件，同比增长34%。
12月份，全国快递服务企业业务量完成54.2亿件，同比增长29%；业务收入完成609.6亿元，同比增长17.3%。
2018年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.5%、75.3%和2.2%；业务收入分别占全部快递收入的15%、51.4%和9.7%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.6个百分点，异地快递业务量的比重上升0.5个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
2018年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%，业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点, 快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.7百分点, 快递业务收入比重上升0.4个百分点；西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升0.5个百分点。
2018年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.2，较1-11月下降0.1。
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