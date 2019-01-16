去年邮政行业业务收入累计完成7904.7亿元 同比增19.4%

人民网北京1月16日电 （朱江）据国家邮政局网站消息，2018年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成7904.7亿元，同比增长19.4%；业务总量累计完成12345.2亿元，同比增长26.4%。

国家邮政局介绍，12月份，全行业业务收入完成763亿元，同比增长16.7%；业务总量完成1279.6亿元，同比增长26.2%。

2018年，邮政服务业务总量累计完成1988.8亿元，同比增长17.3%；邮政寄递服务业务量累计完成237.5亿件，同比增长0.5%；邮政寄递服务业务收入累计完成368.3亿元，同比增长4.1%。

12月份，邮政服务业务总量完成186.5亿元，同比增长17.2%；邮政寄递服务业务量完成20.4亿件，同比下降1.1%；邮政寄递服务业务收入完成29.4亿元，同比下降5%。

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 12月份 比去年同期增长（%） 累计 当月 累计 当月 一、邮政行业业务收入 亿元 7904.7 763.0 19.4 16.7 1、邮政寄递服务 亿元 368.3 29.4 4.1 -5.0 2、快递业务 亿元 6038.4 609.6 21.8 17.3 二、邮政行业业务总量 亿元 12345.2 1279.6 26.4 26.2 1、邮政寄递服务 万件 2374636.3 204064.6 0.5 -1.1 其中：函件 万件 267660.0 18560.0 -15.0 -28.1 包裹 万件 2407.0 235.1 -9.4 -15.6 订销报纸累计数 万份 1729366.1 146195.9 -2.3 -2.7 订销杂志累计数 万份 78727.9 6698.4 -0.6 4.9 汇兑 万笔 2520.0 203.3 -32.7 -30.0 2、快递业务 万件 5071042.8 541822.2 26.6 29.0 其中：同城 万件 1141328.5 117491.1 23.1 20.7 异地 万件 3819104.7 413934.1 27.5 32.0 国际/港澳台 万件 110609.5 10397.0 34.0 12.9

注：邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

2018年,邮政函件业务累计完成26.8亿件,同比下降15%;包裹业务累计完成2407万件,同比下降9.4%;报纸业务累计完成172.9亿份,同比下降2.3%;杂志业务累计完成7.9亿份,同比下降0.6%;汇兑业务累计完成2520万笔,同比下降32.7%。

2018年，全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%；业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。其中，同城业务量累计完成114.1亿件，同比增长23.1%；异地业务量累计完成381.9亿件，同比增长27.5%；国际/港澳台业务量累计完成11.1亿件，同比增长34%。

12月份，全国快递服务企业业务量完成54.2亿件，同比增长29%；业务收入完成609.6亿元，同比增长17.3%。

2018年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的22.5%、75.3%和2.2%；业务收入分别占全部快递收入的15%、51.4%和9.7%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.6个百分点，异地快递业务量的比重上升0.5个百分点，国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。

2018年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%，业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点, 快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.7百分点, 快递业务收入比重上升0.4个百分点；西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升0.5个百分点。

2018年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为81.2，较1-11月下降0.1。

(责编：朱江、仝宗莉)