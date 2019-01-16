今年拟新增5000多个直接通邮建制村 提升邮件投递水平

人民网北京1月16日电 （朱江）今日上午，在国家邮政局召开的2019年一季度例行新闻发布会上，国家邮政局新闻发言人、政策法规司司长金京华介绍了2019年邮政业更贴近民生七件实事。金京华表示，年底前基本实现全国建制村直接通邮。去年，全国新增直接通邮建制村1.6万个，直接通邮率超过98.9%。今年，邮政管理部门以及邮政企业要拿下最后1.1个百分点，新增5000多个直接通邮建制村，进一步完善邮政服务网络、缩小城乡差距、提升邮件投递水平。

金京华介绍，2019年，国家邮政局将深入推进“快递入区”工程建设，不断健全快递末端服务网络，提升服务能力。推动快递末端综合服务平台建设，全年新增1万个，总量达到8万个。推动城市快递自营网点标准化率达到93%。推广智能投递设施，推动箱递率提升到10%。进一步规范快递电动三轮车使用管理，力争80%以上的(地)市出台车辆通行政策。深入贯彻“放管服”改革精神，全面实施快递末端网点备案工作，坚持全流程在线办理，让企业“一次不用跑”。

金京华要求，2019年，国家邮政局将继续深入推进“邮政在乡”工程，推广“农产品+大同城”寄递服务模式，培育“一市一品”精品项目，新建具备信息化功能的“邮乐购”站点3万个。持续推进“快递下乡”工程换挡升级，继续打造年业务量超千万的“快递+”金牌项目。推动农村地区自提网点、公共取送点、县级快件分拣中心共建共享共用，年底力争全国乡镇快递网点覆盖率达到95%。积极服务特色小镇发展，实现快递服务全覆盖。重点扶持老少边穷地区培育特色农产品品牌。着力实施定点扶贫三年巩固提高行动计划，不断提升精准扶贫、精准脱贫质量。

金京华提到，去年，全国31个省份238个市地2300个邮政营业网点开展警邮合作，代办交管业务。22个省份1.3万余个邮政营业网点开办代征代缴税款服务，27省206个市地开办发票寄递服务。邮政企业参与“互联网+政务服务”，在浙江等地提供批文、执照、社保卡等生成、寄递一体化服务。2019年，国家邮政局将深入推动警邮合作、税邮合作、政邮合作，进一步推广“线上办理+线下寄递”服务模式，助力审批“不见面”、办事更方便

金京华要求，2019年，邮政管理部门将继续实施“放心安全消费工程”，强化落实“不抛扔、不着地、不摆地摊”，推动企业分拣工艺升级，推广智能化、机械化分拣。加大对主要市场主体服务满意度、时限准时率、用户申诉率以及侵害消费者权益行为等重要指标和信息的披露力度，力争全年消费者申诉处理满意率达到98%以上。加快信用体系建设，吸纳企业、从业人员、消费者代表等主体参与信用治理，构建共治平台。此外，继续强化收寄验视、实名收寄、过机安检三项安全管理制度落实，加大消费者信息安全保护力度。

金京华表示，2019年，国家邮政局将继续实施“绿色邮政”三年行动计划，完善绿色邮政发展指标设计，建立检查监测制度。进一步推广电子运单，年底前电子运单使用率要提升到95%。推进循环中转袋替代一次性塑料编织袋的试点工作，循环中转袋使用率达到70%。推动电商平台共商共治，力争一半以上的电商快件不再进行二次包装。推动构建循环包装共享平台，在1万个邮政快递网点设置包装废弃物回收装置，提升包装的回收利用水平。推动在城市建成区新增和更新的邮政快递车辆使用新能源或清洁能源汽车，支持甩挂运输、多式联运和绿色递送。

金京华强调，2018年，国家邮政局在全国推广快递青年服务月、快递员关爱周等活动，推动11个省、40多个（地）市开展慰问服务、爱心包裹大接力、争取公租房等关爱快递小哥的活动。2019年，国家邮政局将坚持“为美好生活的创造者创造、为守护者守护”的工作理念，重点推进快递员关爱工程，开展快递员职业满意度调查。加强从业人员权益保护和从业青年联系服务工作，改善工作环境，继续办好“最美快递员”评选活动。推动企业规范内部管理，减轻快递小哥负担。

在回答记者提问时，金京华指出，全国建制村直接通邮让将直接促进邮政普遍服务均等化水平提升，实现邮政网络的综合效益，也可以把党的声音更好地传到农村。

(责编：朱江、仝宗莉)