农业农村部：2019下半年猪价看好 养殖场户可适时补栏

图：农业农村部召开农产品市场运行情况发布会。（人民网 记者李彤 摄）

人民网北京1月16日电 （记者 李彤）今日，农业农村部就2018年主要农产品市场运行情况举行发布会。市场与信息化司司长唐珂回答人民网记者提问时表示，2019年下半年猪价将看好，养殖场户可适时补栏。

唐珂表示，猪肉价格总体波动不大，非洲猪瘟对市场影响有限。猪肉价格总体呈现“上半年下跌、下半年季节性回升、非洲猪瘟发生后产销区有所分化”的特征。据农业农村部监测，全年猪肉批发市场均价为每公斤18.7元，同比跌12.1%。8月份非洲猪瘟发生后，受活猪跨省禁运政策影响，区域间供需出现不平衡现象，产区跌、销区涨；随着各地改“调猪”为“调肉”，流通渠道逐渐通畅，产销区猪价分化趋缓。

“预计在2019年春节前，生猪价格将保持稳中略降，市场供应充足，这一点请大家放心。”针对2019年生猪市场走势，在回答人民网记者提问时，唐珂认为，2019年下半年猪价将看好，养殖场户应适时补栏。据监测，2018年12月份全国生猪存栏同比下降4.8%；能繁母猪存栏同比下降8.3%，连续3个月跌幅超过5%的预警线，意味着2019年下半年生猪上市量偏少，猪价上涨的可能性较大。

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