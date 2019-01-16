原标题：3万家政员留京缓解春节“保姆荒”

本报记者 马婧

得知用了两年多的小时工即将返乡，市民张女士心里有点慌。春节期间，亲朋好友串门聚餐更加频繁，不少家庭都希望请保姆帮忙料理家务，做出一桌好菜。但大批家政员返乡过年，“用工荒”已初露端倪。各大家政企业也纷纷提前备战，缓解用工紧缺的局面。记者获悉，今年春节，北京家政品牌连锁企业预计有3万名左右的家政员留京服务，此外，大批外地家政员也将在春节前进京救急。

家政企业高薪留人

这几天，张女士忙着在各大家政平台的APP上寻找小时工替代人选。她发现，现在的家政服务价格已经有所上涨。“之前签的小时工一小时40元，现在找新的变成了50元。”

在阿姨帮平台上，全线服务价格从去年12月25日起就开始陆续上调。根据调价通知，1月23日到2月19日，将迎来春节高峰价，日常保洁价格比去年同期上涨30%到50%左右。长期保洁在1月1日至2月28日执行春节价，涨幅在8%到16%左右。好慷在家专门推出了“春节保姆”，并通过拼团活动号召用户们尽早下单。拼团目前价格为4699元起，但到了1月15日之后，价格上升至4999元起。

调价的背后，是即将到来的春节“保姆荒”。记者从家政公司了解到，部分公司近4成的家政服务员会返乡过年，一些平台的家政员返乡比例甚至达到9成。

爱侬相关负责人告诉记者，近期爱侬已经开始为客户提供春节期间不回家的家政员替岗，通过对春节值班的家政员发放奖励，鼓励和动员家政员错峰回家。据介绍，根据不同的服务项目，春节期间家政员工资平均会有10%左右的上浮，但是技能高、服务经验丰富的优秀家政员紧缺，工资上涨幅度更高，达到20%左右。保洁或小时工的收入则会有25%左右的上浮。

管家帮表示，春节法定假期期间，家政员上户可获双倍工资，北京地区的服务人员春节期间上户还可获家政稳岗补贴。好慷在家的“春节保姆”价格信息显示，“7天保姆”价格为4699元，“14天保姆”价格为9299元，“21天保姆”价格达到13799元。记者了解到，去年，北京保姆市场的平均价格为每月4000到5000元，按此计算，“春节保姆”的价格已经翻倍。

养老中心推出托老服务

家住朝阳的白领黄欣最近陷入了两难，由于两位年迈的老人行动不便，护工春节期间也要回家过年，他需要出高价寻找一位新护工。“不知道能不能在短时间内找到合适的人选。”他说，春节打算跟好友出境旅游，即便有新护工在家陪老人过节，也很难放心。

不过，养老中心的“托老”服务让他有了新选择。今年春节，一些养老中心推出了短期托老服务，让老人们可以在“大家庭”里一起过年。如朝阳区的恭和苑老年公寓近日就宣布，1月1日到2月28日，养老公寓推出“短期托管”应急服务，老人7天起住，每天收费220元起，费用覆盖了居住费、基础生活服务和丰富的院内活动。

据介绍，这项服务不仅可享受专车免费接送，专业照护、医疗保健、营养膳食、生活娱乐等各项服务也应有尽有。“春节期间7天都有相应的主题活动，当然正月十五元宵节也是十分热闹。”恭和苑方面表示。

外地服务员进京救急

针对春节期间的家政服务短缺的情况，北京近些年开展了春节家政保供行动，不少家政品牌连锁企业都参与行动，在鼓励部分员工留京过年的同时，也从外地引入家政员进京救急。

目前，各大家政企业已经开始为即将进京服务的家政员做培训。爱侬相关负责人告诉记者，公司已经在四川省、山西省、贵州省、山东省等劳务输出大省建立了培训基地，对当地具有一定学历和技能的人员进行培训和就业宣导，通过技能评定和考核，筛选出优秀的家政员来到北京，满足北京的季节性家政服务需求和高端家政需求。

管家帮方面介绍，公司提前一个月就开始为春节保供做准备，从外地招聘优秀的家政服务人员进京。这些家政员大多从三线城市到北京服务，收入会比当地高出不少，因此也吸引了不少外地家政员进京参与春节保供。

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除夕“年中饭”悄然走俏

本报讯(记者 马婧)进入腊月，意味着春节越来越近了，不少家庭开始筹备年夜饭，添置年货。记者从京城各大老字号了解到，老字号年夜饭一座难求，不少家庭转战预订“年中饭”，导致大年夜当天的午餐预订也日渐火爆，现在预订只能赶上末班车。

在鲁菜泰斗同和居、“八大春”之首同春园、京味儿老字号华天二友居肉饼店等餐厅，年夜饭餐位几乎都已经订满，年中饭也火爆异常。试营业不久的华天马凯餐厅地安门店，日常就餐排号每天就达到了100多位，年夜饭还没开始预订已有不少人电话咨询。

记者了解到，同和居月坛店、什刹海店和日坛店第一时段雅间已全部预订一空，目前只有个别散座可接受预订，年中饭还有部分雅间可预订。同春园饭店的雅间、大厅的第一时段全部预订完毕，只有第二时段有个别雅间和散座可接受预订，年中饭也预订了六七成。主打手工水饺的惠丰饺子楼年夜饭全部预订完毕，年中饭还有个别散座可接受预订。华天二友居肉饼店、惠丰门钉肉饼店等餐厅的年夜饭也预订了八九成，年中饭还可接受预订。

(责编：赵爽、仝宗莉)