诈骗千余人2000多万元 一冒充银行客服诈骗团伙被抓获

新华社深圳1月16日电（记者周科）“你好X先生，这里是XX银行，可以为您提供2万至20万的贷款申请。如果您想快速申办的话，可以加微信XX。”记者16日从深圳市公安局获悉，当地警方近日破获一起假冒银行客服放贷的电信诈骗案，全国各地有1000多人上当受骗，涉案金额逾2000万元。
2018年11月，深圳市民刘先生接到一个自称银行工作人员的电话。在对方的指引下，刘先生完成了贷款申请。随后，刘先生发现想要提取这笔款项，需从网站提取并填写提现码。为获取提现码，刘先生通过微信先后四次向对方转账6180元“手续费”。但“手续费”转完后，贷款仍然没有成功办理。意识到自己被骗，刘先生向深圳大鹏新区警方报警。
接警后，大鹏新区警方会同深圳市反电信网络诈骗中心、深圳网警等部门联合研判，并辗转多地追查发现，这个假冒银行客服贷款的诈骗团伙隐藏在福建省龙岩市新罗区。
2019年1月12日，大鹏新区警方在龙岩市新罗区展开收网行动，现场抓获犯罪嫌疑人6名，缴获现金76万元、银行卡58张、作案手机16部，捣毁诈骗窝点2个。经初步核实，涉案金额达2000余万元。
据警方介绍，该诈骗团伙通过在网页和贴吧置顶贷款小广告的方式，引诱有贷款意向的受害人填写个人信息资料，然后假冒银行客服向急需资金的受害人打电话或者通过微信、QQ等方式添加受害人为好友，声称可以为受害人提供贷款申请。如果受害人有贷款意向，就引导受害人进入其搭建的假网站，并以收取提现码手续费、资料费、验资费、保证金等名义，骗取受害人钱财。
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