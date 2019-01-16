2018中国经济研究热点排名发布 经济增长列榜首

人民网北京1月16日电（记者郝梦佳） 15日下午，由中央民族大学经济学院、中国人民大学中国经济改革与发展研究院、经济科学出版社和中国人民大学中国民营企业研究中心联合举办的“2018中国经济研究热点排名”发布会在京举行。

中央民族大学校党委副书记、校长黄泰岩在会上介绍，经过对2018年专家学者在其选取的19本统计样本期刊上发表的共计1825篇学术论文按专题进行分类统计，发现中国经济研究十大热点问题占据了57.42%的比重。这十大热点分别是：1.经济增长与发展：2.自主创新；3.资本市场；4.产业结构与产业政策；5.收入分配与收入差距；6.三农；7.对外贸易与贸易政策；8.马克思主义经济学及其中国化；9.经济体制改革；10.金融秩序与金融安全。

黄泰岩指出，2018年十大热点的基本特征可总结为：1.研究主线是近几年中央经济工作会议一直坚持的“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”主要工作；2.研究方法是以问题为导向，聚焦如何推进高质量发展和构建现代化经济体系；3.研究目的是扎根中国大地，推进马克思主义经济学的中国化，构建中国特色社会主义经济学理论体系，增强“四个自信”；4.研究特色是纪念改革开放40周年，总结改革开放40年的基本经验，为新时代全面深化改革提供新的指引。

据悉，自2003年起，黄泰岩教授所带领的研究团队便开始统计和分析中国经济热点，至今已连续进行了16年，取得了丰硕的研究成果：每年出版一部研究报告《中国经济热点前沿》；每年举办一次“中国经济学前沿论坛”；每年召开一次“中国经济研究热点排名发布会”；历年分析报告已形成数据库。

(责编：仝宗莉、白宇)