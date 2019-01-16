人社部回应“农民工提前返乡”：就业形势总体稳定

16日国新办举行的新闻发布会上，人力资源和社会保障部副部长邱小平针对农民工就业问题回应称，农民工就业的总体形势保持稳定。

邱小平说，整个农民工就业的总体形势跟全国的就业形势基本一致，是保持稳定的。根据国家统计局调查，2018年农民工总量稳中有增，农村劳动力实现转移就业人数持续扩大。

“我也注意到，前些时期有媒体提出农民工提前返乡的情况，根据近期我们开展的典型调查和定点监测来看，确实有部分农民工返乡了。对此我们分析，提前返乡是多种原因造成的，有的是因为家里的原因要回去；有的是家门口的就业岗位增加了；另外农民工返乡创业政策含金量越来越高，所以还有部分回去准备在家里创业。当然也有一些是受到企业生产经营的影响。我们判断，农民工就业总体还是稳定的。”邱小平说。

邱小平表示，中央经济工作会议、中央农村工作会议以及前不久刚刚召开的国务院农民工工作领导小组会议，都对进一步做好农村劳动力转移就业工作作出了明确部署。人社部将按照有关部署，认真抓好落实，通过稳就业、优服务、强培训、促创业，努力稳定和扩大农民工就业。

一是抓好稳就业政策落实，把稳企业、稳岗位的政策落实落地，通过稳企业的生产经营稳定农民工的就业岗位。

二是开展“春风行动”，精准帮扶农民工就业。人力社会资源保障部会同国务院扶贫办、全国总工会和全国妇联，已经作出了部署，将从正月初八开始启动2019年的“春风行动”，专门以服务农民工就业为重点，通过主题宣传、组织专场招聘、强化政策指导服务，来帮助更多的农民工顺利外出就业。

三是大规模开展农民工职业技能培训，继续深入实施农民工职业技能提升计划，完善培训补贴政策，提高培训质量，提升农民工稳定就业的能力。

四是落实好支持农民工返乡创业的政策，帮助解决农民工返乡创业面临的一系列问题，扶持更多的有技术、有经验的农民工返乡创业。通过一系列措施，努力稳定和扩大农民工就业。

“我们还将指导各地继续做好农民工就业情况的监测调查，对暂时找不到工作的农民工，落实常住地的就业失业登记，提供有针对性就业指导、职业介绍等就业服务，及时化解农民工求职就业中的困难问题，为农民工更好地融入城市、分享经济社会发展的成果创造条件。”邱小平说。

（经济日报 记者：韩秉志 责编：渠丽华）

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