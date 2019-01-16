工业增速滑出合理区间？工信部:整体运行仍然较好

工业和信息化部副部长辛国斌 央视网记者刘亮 摄

央视网消息：1月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌、人力资源社会保障部副部长邱小平、商务部部长助理任鸿斌介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

记者：去年9月份以来，工业增速回落到6%以下，这是否意味着工业增速滑出了合理区间？

工业和信息化部副部长辛国斌：去年下半年以来，特别是三季度以后，在全球经济增长放缓、国内主动调结构、防风险等多重因素共同作用下，工业增速连续几个月出现放缓趋势，有一些波动，这也是事实，企业界的焦虑感有所上升。怎么来看待这个问题，应该从以下几个维度考虑。

首先，工业经济整体运行保持在合理区间，实际运行结果比我们想象得还要好一些，在确定2018年全年规上工业增加值增长目标的时候，我们的预期目标是6%。1-11月份，全国规上工业增加值增长是6.3%，即使是12月份保持低速增长，我们完成全年的目标任务还是有保证的。

另外，在这些指标当中，有一些经济指标表现还是比较好的，比如效益指标，前11个月全国规上工业企业利润累计增长11.8%，主营业务收入利润率同比提高了0.16个百分点。又比如在投资方面，在企业效益好转、节能环保改造提速以及新兴产业培育加快等因素带动下，前11个月制造业投资同比增长9.5%，回升到了近年来的较高水平。2016年、2017年工业投资增长的速度都是比较低的，现在有了明显改善。

第二，从判断经济运行的角度还要有一个基本考虑，就是短期出现一些波动，这是正常的，更重要的是要看发展的基本面是否正常。有一些变化是外部因素的冲击影响，但有一些也是结构调整不得不付出的代价，是我们主动在作为。从长期看，我国工业发展的基本面是好的，影响工业持续健康发展的结构性问题正在得到逐步解决。

比如，我们实施污染防治攻坚战，一大批“散乱污”企业出清，在一定程度上会影响一些行业和地区的工业产值，但这些企业的出清，也为先进合规产能腾出了市场空间。再比如钢铁行业，这几年我们坚定不移地化解钢铁过剩产能，行业生产经营秩序得到了很大改善，市场价格也在逐步回升。前三季度钢铁行业的产能利用率达到了78.1%，应该说恢复到了比较理想的区间。前11个月钢铁行业实现利润同比增长了50.2%，效益情况也非常好。

第三，我们国家经济正处在新旧动能的接续转换期，一些行业对增长的拉动作用在减缓，但我们同时更应该看到，一些新的动能正在稳步形成。虽然从短期看，这些新成长起来的动能还不足以抵消过去一些行业下降带来的影响，但是这种积极因素是我们非常乐意见到的。

比如近期大家反映比较多的汽车行业，2018年，我国汽车产销量分别完成2781万辆和2808万辆，比上年分别下降了4.2%和2.8%。为什么行业出现下降？这里有政策因素的影响，比如车辆购置税优惠政策2017年底到期，这种政策因素导致一些消费提前被释放。但同时，汽车行业也有一些新亮点，比如新能源汽车，2018年产销量达到了127万辆和126万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。虽然它占整个汽车行业的销售比重不到5%，但是这种增长势头很好。

当然，大家会说，汽车行业带动性很强，它的下降是不是就预示着2019年整个汽车产业还会持续这种态势？

我们觉得应该乐观看待。因为本身汽车保有量到了一定规模以后，持续高增长是不现实的，但是也不至于出现大幅波动、大起大落。我们三四线城市的需求还会不断释放，随着新的环保标准的实施，有一些老旧车型的淘汰还会加快。所以2019年的汽车产销形势，我们觉得还是应该保持乐观的。

从整体工业情况来看，在传统制造业增长放缓的情况下，高技术制造业持续保持较快增长。2018年前11个月，高技术制造业增加值增速达到了11.8%，明显快于整体工业增速，其在整体工业中的比重又有所提高，达到了13.6%。所以我们说，在看到一些传统产业对整个工业经济拉动作用下降的同时，也要看到新的动能在不断培育，带动作用也在不断增强。当然，这里面结构调整的任务还是非常艰巨的。

应该看到，我国工业经济规模大、韧性足，有足够的能力来应对各种风险。2018年，我国工业增加值规模有望达到30万亿元，继续保持世界首位。220多种主要工业品产量继续保持世界领先地位，同时我们还有全球最完整的产业体系。特别是数字经济发展，制造业数字化网络化智能化发展带来的“数字红利”使我们对制造业今后的发展还是充满信心的。

最近召开的中央经济工作会议，把推动制造业高质量发展放在了2019年七项重点工作任务之首，强调制造业是立国之本、强国之基，在战略层面对建设制造强国作出了具体部署，这也是多年来少有的。所以，我们完全有理由相信，2019年工业制造业将会迎来一个更加光明的发展前景。

(责编：白宇)