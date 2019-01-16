新华社北京1月16日电 题：推进制造业高质量发展、确保就业局势稳定、推动全方位对外开放——三部门相关负责人谈贯彻落实中央经济工作会议精神

新华社记者张辛欣、于佳欣、叶昊鸣

中央经济工作会议对2019年经济工作作出部署。如何贯彻落实中央经济工作会议精神，特别是进一步推进制造业高质量发展、确保就业局势稳定、推动全方位对外开放？在国务院新闻办16日召开的新闻发布会上，工业和信息化部、人力资源社会保障部、商务部相关负责人作出回应。

我国工业经济发展面良好

在国内外复杂多变的经济形势下，我国工业发展状况引发社会各界的关注。工信部副部长辛国斌在发布会上说，去年下半年以来，工业增速出现一些波动，但并不表明发展基本面受到影响，工业经济平稳增长韧性不断增强。

会上发布的数据显示，2018年前11个月，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%，工业企业实现利润总额、制造业投资等一些经济指标更是呈现较高增长态势，这都表明工业经济运行质量、产业结构优化水平、各界信心正在增强。

辛国斌说，工业运行中，一些变化是结构调整不得不付出的代价。“比如，‘散乱污’企业出清在一定程度上影响一些行业和地区的工业产值，但也为先进合规产能腾出空间。”他说，我国工业经济规模大、韧性足，有足够的能力来应对各种风险，2018年全年工业增加值规模有望达到30万亿元。

从六方面推动制造业高质量发展

中央经济工作会议将推动制造业高质量发展作为2019年重点工作任务。辛国斌表示，工信部将从六方面重点发力。

首先，工信部将会同有关部门制定制造业高质量发展的指标体系和评价体系。其次，聚焦推动传统产业优化升级，加大制造业技术改造和设备升级。

在创新方面，加快建立以企业为主体的协同创新体系，加强核心技术攻关。与此同时，着力提升企业专业化能力和水平，培育一批“专精特新”“小巨人”企业。

在降低制造业企业成本负担方面，工信部将推动更大力度的减税降费，深入开展清理拖欠民营企业账款的专项行动。“我们对各地清欠任务做了调度，截至1月7日，地方初步统计已清理350多亿元，国资委系统清理300多亿元，后续的清欠工作也在推进。”辛国斌说。

此外，工信部将进一步扩大对外开放，全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实汽车、船舶、飞机等行业开放政策。

多措并举促进重点群体就业

人力资源社会保障部副部长邱小平在发布会上表示，将多措并举促进重点群体就业。

在农民工就业方面，一是把稳企业、稳岗位的政策落实，通过稳企业的生产经营稳定农民工的就业岗位；二是开展“春风行动”，精准帮扶农民工就业；三是大规模开展农民工职业技能培训，完善培训补贴政策，提高培训质量；四是落实好支持农民工返乡创业的政策。

在大学生就业方面，邱小平说，将实施高校毕业生基层成长计划，扶持高校毕业生自主创业，加大创业担保贷款的支持力度，加强就业服务，突出抓好建档立卡贫困家庭等困难毕业生就业帮扶等措施。

推动养老保险制度可持续发展

尽管我国养老保障水平逐步提高，但养老保险制度可持续运行依然面临挑战。

邱小平表示，人力资源社会保障部将深入实施全民参保计划，实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度，推动养老保险基金市场化、多元化、专业化投资，发展多层次养老保障体系，满足不同群体的养老保障需求。

“我们将强化兜底保障功能，坚持完善制度、守住底线，立足当前、着眼长远，多措并举促进养老保险制度可持续发展。”邱小平说。

以更大力度推进自由贸易试验区建设

中央经济工作会议提出，推动全方位对外开放。建设自由贸易试验区是推进开放的一项重要举措。

商务部部长助理任鸿斌说，商务部将以更大力度推进自由贸易试验区的建设和分步骤探索建设中国特色自由贸易港，主要从五方面工作入手。

一是探索中国特色自由贸易港建设，尽快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系；二是推进上海自由贸易试验区新片区设立及方案制订工作，支持上海在推进投资和贸易自由化便利化方面大胆创新探索；三是进一步压减自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施，加快医疗、教育等重点领域开放进程；四是研究出台进一步推进自由贸易试验区扩大开放和创新发展的政策措施，推动重点改革事项在自由贸易试验区先行先试；五是努力形成更多高质量的可复制可推广经验，推动形成更高层次的开放型经济新格局。

“稳外贸”持续发力

当前，我国外贸发展面临的不确定、不稳定因素增多。任鸿斌说，商务部将重点做好七方面工作，推动外贸高质量发展，推进贸易强国建设。

据介绍，商务部将分别推进一批外贸转型升级基地、国际营销和售后服务网络、境外品牌展等贸易促进平台建设；开拓一批重点市场，推进市场多元化；推动装备制造等高质量、高技术、高附加值产品出口；积极培育外贸新业态、新模式，深入推进35个跨境电商综试区建设，扎实推进14家市场采购贸易方式试点工作；推动加工贸易创新发展，加大力度支持中西部和东北地区承接加工贸易产业转移；积极扩大进口，全力办好第二届中国国际进口博览会；深入推进“放管服”改革，提升贸易便利化水平。

(责编：白宇)