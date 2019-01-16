人社部:五方面措施促进养老保险制度可持续发展

人力资源社会保障部副部长邱小平

央视网消息：1月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工业和信息化部副部长辛国斌、人力资源社会保障部副部长邱小平、商务部部长助理任鸿斌介绍本部门落实中央经济工作会议精神的具体举措，并答记者问。

记者：中央经济工作会议提出要深化社会保障制度改革，随着人口老龄化进程加快，我们在推动养老保险制度可持续发展方面将采取哪些措施？

人力资源社会保障部副部长邱小平：社会保障是民生安全网，与人民幸福安康息息相关，也关系国家的长治久安。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，对社会保障工作作出了一系列重大决策部署。各地区、各部门认真抓好贯彻落实，社会保障工作取得了显著成绩，覆盖城乡居民的社会保障体系已经基本建立，基本养老保险覆盖人数已经达到9.4亿人，失业保险、工伤保险参保人数持续增加，制度公平性明显增强。同时，基金收支规模持续扩大，基金监管机制不断完善，保障水平也在逐步提高，制度运行总体平稳。社会保障卡的持卡人数已经超过12亿人，公共服务能力和水平都进一步增强。

但是，我们也要看到，我们国家的社会保障工作还面临许多矛盾和困难，特别是人口老龄化进程加快，老年人口规模大，老龄化高峰持续长等特征明显，养老保险制度可持续运行面临严峻挑战。

2018年，职工基本养老保险基金累计结余近5万亿元，规模还是可观的，具备较强的支撑能力，基金结余平均可以满足17个月的支付，能够保证按时足额发放。我们将认真贯彻落实中央经济工作会议提出的深化社会保障制度改革要求，强化兜底保障功能，坚持完善制度、守住底线，立足当前、着眼长远，多措并举促进养老保险制度可持续发展，主要有这么一些措施：

第一，深入实施全民参保计划，扩大制度覆盖面，增加基金收入。

第二，实施企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。在加快推进省级统筹的基础上推进全国统筹，合理均衡不同地区之间的养老保险基金负担。大家知道，企业职工基本养老保险基金中央调剂制度是去年推出的一项重大改革，目前推进是比较顺利的，今年还要加大力度。

第三，推动基金市场化、多元化、专业化投资，实现保值增值。

第四，划转部分国有资本充实社保基金，提升基金的抗风险能力。

第五，发展多层次养老保障体系，满足不同群体的养老保障需求。

主要通过这五方面的措施，促进养老保险制度可持续发展。

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