2019年首场民盟创新战略研究沙龙研讨会在京举行

2019年1月14日傍晚，2019年首场民盟创新战略研究沙龙研讨会在北京国际城市发展研究院举行。民盟中央科技委员会在京的十四位委员以及外阜的十一位委员通过现场和远程视频直播相结合的方式参加了此次沙龙研讨会。与会委员围绕“破除制度性障碍，充分激发科技人员创造力;推动数字经济与实体经济深度融合，夯牢实业基础，实现经济高质量发展；全球二维码代码发行管理机制和产业治理体系研究”等2019年民盟中央科技委员会重点调研课题进行了研讨。民盟中央科技委员会委员、中国科学院大学教授王海燕，民盟中央科技委员会副主任、中国电子信息产业发展研究院电子信息产业研究所所长安晖，民盟中央科技委员会副主任、中国二维码注册认证中心执行主任张超分别就三个调研课题从研究背景、研究内容、调研方法、预期成果、调研计划安排等方面做了详细系统的开题报告。

王海燕委员就“破除制度性障碍，充分激发科技人员创造力”课题做开题报告时说，调研的基本思路，一是对于已出台的政策，各个科研单位有无实施办法；二是各科研单位已有的一些政策，是不是与新的政策精神相符，不符的是否进行了清理和修改；三是对于已经出台的这个政策，如果没有落实好，落实政策的难点是什么，如果已经落实好了，他们的难点是怎么克服的。

安晖副主任就“推动数字经济与实体经济深度融合，夯牢实业基础，实现经济高质量发展”课题做开题报告时说，调研的进度计划是：一月份课题开题，确定专题研究的主题和总体研究报告的提纲，启动研究工作；二、三月份，开展初步调研，完成专题的研究报告，形成总体研究报告的初稿，赶在一季度国家政策出台前提出民盟的政策建议。

张超副主任就“全球二维码代码发行管理机制和产业治理体系研究”课题做开题报告时说，二维码是非常重要的网络入口，中国起步晚，正在加速追赶。当前，我国在二维码代码发行管理机制和产业治理体系建设上主要存在三方面问题，一是我国在全球二维码代码资源的管理和分配上缺少顶层的规划；二是我国在全球的二维码代码发行，管理的能力和管理的模式上缺乏经验；三是我们缺少形成国际话语权的机制保障。

与会委员本着科学严谨和实事求是的态度，围绕三个课题的开题报告进行了热烈的讨论和交流。

民盟中央科技委员会副主任、黑龙江省伊春市副市长燕琴就“破除制度性障碍，充分激发科技人员创造力”发言说，特别需要给科研人员一定的容错性，或者是容缺性。首先要相信科研人员，尊重科技人员，要给科研人员申诉的机会。让科技人员卸下身上的包袱。

民盟中央科技委员会副主任姚飞就“破除制度性障碍，充分激发科技人员创造力”发言说，做调研，要发现问题，还要提出解决问题的思路和方案，现在缺少一个国际参照系。科研体制有问题，那有没有哪个国家有更好的制度体系，在发达国家应该是有的。至少在前面的论述，和最后形成方案的时候，要请一些国际专家参与，提出意见和建议。

民盟中央科技委员会委员钱越英表示，从事科学研究多年，对科学研究领域存在的体制机制问题，一直是看在眼里，痛在心上。

民盟中央科技委员会委员、大数据战略重点实验室总工程师、北京国际城市发展研究院副院长金锋就“推动数字经济与实体经济深度融合，夯牢实业基础，实现经济高质量发展“发言说，以应用为核心，运用大数据手段推进全产业链、全生命周期以及企业研发、生产、销售、服务全流程各环节优化重组，促进工业、农业、服务业实体经济向数字化、网络化、智能化、绿色化转型，促进实体经济全要素生产力提升，重塑我国经济核心竞争力，推动中国经济发展质量变革、效率变革、动力变革是数字经济和实体经济深度融合的重大意义所在。数字经济和实体经济的深度融合，将从根本上推动我国生产率重振，融合的越紧密、越快速，我国的国际竞争力就会越强大。

金锋表示，能够承担或参与“打造数字政府，创建智慧城市，推进数字中国建设”、“推动数字经济与实体经济深度融合，夯牢实业基础，实现经济高质量发展“等国家重大战略课题研究工作，深感责任重大、使命光荣，一定不负众望，与各位委员积极协同配合，深入基层做好调查研究，为国家效力，为民盟争光！

民盟中央科技委员会副主任种明发言说，这三个调研课题都很有意义，第一个课题“破除制度性障碍，充分激发科技人员创造力”讲的是科技人员自己的事；第二个课题“推动数字经济与实体经济深度融合，夯牢实业基础，实现经济高质量发展”是国家重大战略问题；第三个课题“全球二维码代码发行管理机制和产业治理体系研究”实际上是国际战略问题。

最后，民盟中央科技委员会周元主任对研讨会进行总结发言说，民盟中央科技委员会2019年承担的三个调研课题难度都很大，挑战性都极高。民盟中央丁仲礼主席和陈晓光常务副主席要亲自带队深入全国各省区调研，希望大家做好思想准备，把困难想得多一点，同时，扎实做好调研的前期各项工作准备。民盟科技委员会全体委员一定积极响应丁主席的号召，举全盟之力、举全委之力坚决打赢这场课题攻坚战，为民盟的参政议政事业作出新的更大贡献。

研讨会由民盟中央科技委员会主任周元主持，民盟中央科技委员会副主任张超、姚飞、种明、安晖、燕琴，委员钱越英、王海燕、张松梅、金锋、白云翔、张昌斌、李咏峻在主会场参会，委员王杨、王国辉、杨少飞、梁学武、吴晓军、刘继文、郑剑文、崔亚丽、李双、宋扬、赵玉龙通过远程视频系统参会。民盟中央参政议政部朱中卫处长等出席会议。

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