2018年我国对外直接投资1298.3亿美元 保持平稳健康发展

人民网北京1月17日电 据商务部网站16日发布的数据显示，2018年全年，我国全行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。

其中，对外金融类直接投资93.3亿美元，同比增长105.1%；对外非金融类直接投资1205亿美元，同比增长0.3%。对外承包工程完成营业额1690.4亿美元,同比增长0.3%。对外劳务合作年末在外各类劳务人员99.7万人，较上年同期增加1.7万人。

据介绍，2018年全年，我国企业对“一带一路”沿线的56个国家实现非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%，占同期总额的13%。在“一带一路”沿线的63个国家对外承包工程完成营业额893.3亿美元，占同期总额的52%。

在对外投资结构上，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业、采矿业，占比分别为37%、15.6%、8.8%和7.7%。流向第三产业的对外直接投资842.5亿美元，同比增长3.6%，占69.9%。房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，非理性投资继续得到有效遏制。

在对外投资方式上，企业对外投资并购活跃，境外融资比例高。共实施完成并购项目405起，实际交易总额702.6亿美元，其中境内出资274.5亿美元，占并购总额的39.1%，同期对外直接投资总额的22.8%；境外融资规模428.1亿美元，占并购总额的60.9%。同时，实物投资、股权置换、联合投资、特许经营、投建营一体化等对外投资方式也呈现出良好的发展态势。

此外，第三方市场合作稳妥有序推进。中国企业与来自英国、德国、法国、新加坡等国的企业利用各自比较优势，取长补短，按照“政府引导、企业主体、市场运作、国际惯例”的原则，在亚洲、非洲等地区开展务实合作，合作项目均稳妥有序推进。

据介绍，2018年境外经贸合作区建设取得积极进展。截至2018年末，通过确认考核的合作区入区企业共计933家，累计投资209.6亿美元，上缴东道国税费22.8亿美元，创造就业岗位14.7万个，实现互利共赢。其中2018年新增投资25亿美元，上缴东道国税费5.9亿美元。

商务部合作司负责人表示，在2019年，商务部将以“一带一路”为引领，坚持互利共赢，围绕商务中心工作，创新对外投资方式，树立中国投资形象，打造中国投资品牌，推动中国对外投资合作继续平稳健康有序发展。重点做好以下五方面工作：

一是加强政策引领，推动对外投资合作高质量发展。二是加强制度建设，将促进、服务、监管和保障纳入法制化轨道。三是加强营造环境，与东道国共同为企业投资创造良好的、可预见的营商环境。四是加强服务保障，不断创新监管手段，为企业提供更具针对性的公共服务产品。五是加强风险防范，强化企业境外安全主体责任，及时有效应对各类风险。

(责编：王仁宏、刘军涛)