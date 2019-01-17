六项实招促制造业高质量发展（权威发布）

本报北京1月16日电 （记者韩鑫）“今年将在‘巩固、增强、提升、畅通’8个字上下功夫，推动制造业高质量发展。”在国新办16日举行的落实中央经济工作会议精神新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示，推进强基础、调结构、促融合。

推动制造业高质量发展，将重点推出6项实招。一是多维度建立健全制造业高质量发展体系。重点是政策体系、指标体系和评价体系，来引导地方、行业和企业保持工业合理发展速度。二是聚力推动传统产业优化升级，重点是巩固去产能成果。

辛国斌表示，下一步将继续支持重点省份钢铁去产能，持续优化钢铁产业布局。同时，严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能，严控电解铝新增产能。此外，加大制造业技术改造和设备升级。以实施重大技术改造升级工程为重点，发布技术改造升级导向计划，支持企业实现技术升级。

三是加快建立以企业为主体的协同创新体系。继续布局建设一批高水平的制造业创新中心，构建开放协同高效的公共技术研发平台，为企业研发提供强有力的支撑。同时要推动落实好研发费用加计扣除比例提高到75%并扩大到所有企业这项措施。

四是大力支持民营经济和中小企业的发展；五是努力降低制造业企业成本负担。一方面，创造更好条件，培育一批“专精特新”小巨人企业和专注细分领域的“单项冠军”企业；另一方面，进一步降低制造业增值税税率，持续降低制造业用电、用水等成本。深入开展清理拖欠民营企业账款的专项行动，督促各地区和相关部门按时间进度完成清欠任务。六是进一步扩大制造业对外开放，重点落实汽车、船舶等行业的开放政策，促进装备制造和国际产能合作。

今年，我国就业总量压力不减，就业的结构性矛盾更加突出。人社部副部长邱小平表示，就业工作将抓住一条主线，就是要突出实施就业优先政策，采取更加积极的就业措施。面向农民工，要大规模开展职业技能培训，落实好支持农民工返乡创业政策，做好就业情况监测调查。面向大学生，加大创业担保贷款支持力度，大力扶持高校毕业生自主创业。

面对新形势，今年将如何稳外贸？商务部部长助理任鸿斌介绍，一方面，推进一批外贸转型升级基地建设，一批国际营销和售后服务网络建设和一批境外品牌展等贸易促进平台建设。另一方面，积极培育外贸新业态、新模式，深入推进35个跨境电商综试区建设，扎实推进14家市场采购贸易方式试点工作。推动加工贸易创新发展，加大力度支持中西部和东北地区承接加工贸易产业转移。此外，积极扩大进口，激发进口潜力，全力办好第二届中国国际进口博览会。

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 02 版）

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