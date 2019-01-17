121亿人次 2018年全球旅游总人次<br>5.34万亿美元 2018年全球旅游总收入 

本报北京1月16日电 （记者罗珊珊）16日，世界旅游城市联合会与中国社会科学院旅游研究中心共同发布了《世界旅游经济趋势报告（2019）》。报告显示：2018年全年全球旅游总人次达121.0亿人次，较上年增加5.8亿人次，增速为5.0%。与2017年相比，增速下降0.7个百分点；全球旅游总收入达5.34万亿美元，相当于全球GDP的6.1%，较上年下降0.4%。预计2019年全球旅游总人次将达到127.6亿人次，增速为5.5%，增速较2018年回升0.5个百分点，全球旅游总收入将达5.54万亿美元，相当于全球GDP的6.0%。报告指出，2019年全球经济增长趋缓，但旅游经济稳步上涨；全球五大区域旅游发展态势渐趋明显，亚洲增长、欧洲下滑；亚太旅游投资规模、增速均列各大洲前茅。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 06 版）

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