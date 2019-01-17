中国展览服务市场年收入约千亿元

中国贸促会1月11日发布了《中国展览经济发展报告2018》。中国贸促会贸易投资促进部部长冯耀祥介绍说，作为贸易与投资重要促进活动，2018年中国展览服务市场收入约为1000亿元，对国民经济和社会发展的贡献提升。

《报告》指出，2018年中国境内展览规模不断提升，赴境外参办展平稳增长，“一带一路”沿线国家量质齐增。全国76家组展单位赴33个“一带一路”沿线国家参办展718项，占参办展项目总数的42.9%，同比增长14.3%，境外自办品牌展日趋成熟，国际市场空间不断拓展。展馆总供应量增速趋缓，市场整体租馆率提升明显。2018年新建展馆增幅保持10个左右，但年度新增展馆面积从2017年的113万平方米下降到2018年的48万平方米，增速下滑约8%。

《报告》指出，与发达国家相比，中国展览业尚处于展览大国向展览强国的转型期，存在展馆建设盲目化、配套设施不健全等问题。

一是展馆建设盲目化，整体利用率偏低。部分地区展馆建设缺乏科学统一规划，存在低水平盲目重复建设、场馆利用率偏低现象，最终造成场馆闲置和社会资源浪费；部分地方政府对展览业发展的规划带有很大盲目性，建设过多、过快，在建馆时并未考虑自身的区位、资源条件、当地展览市场需求及展览业发展的规律，而是为带动地方经济发展，纷纷建设新的展馆，最终导致区域性重复建设，甚至出现同一城市拥有多个展馆的局面。

据统计，2018年中国展览馆室内可租用总面积约为983万平方米，发展规模和速度已超过许多展览大国，但是场馆的利用率普遍偏低。一般而言，展馆利用率达到50%-60%才可能产生较好的市场效益。而我国多达一半以上的展馆利用率低于10%，仅为顶级展馆利用水平的1/6，仅有14%的展馆能达到30%以上的利用率。

二是区域分布不平衡，产业结构不合理。根据中国贸促会信息中心统计数据，2018年，中国在境内举办的展览主要集中在华东、华南和华北地区，三地区展览数量和面积均超过70%，而华中、西南、东北和西北地区占比相对较低；在展馆分布的地区差异上，展览中心基本分布在东部沿海省份，中西部地区分布较为松散，且不集中。在产业结构分布上，2018年，中国举办的展览主要以第二产业中的轻工业和重工业展览为主，两者展览数量占比65.2%，展览面积占比70.0%，而作为第三产业的服务业展览占比较低，仅在20%左右。

三是专业化人才匮乏，管理效率较低下。

四是配套设施不健全，服务水平较滞后。在配套方面，中国各项设施尚不健全，场馆设计和运作未做到人性化，仅考虑到场馆的建设，并未将住宿、餐饮、交通、银行、翻译、旅游等配套贯穿于整个展览的不同阶段。

五是国际化程度较低，市场地位不突出。我国真正意义上的世界级品牌展览数量相对较少，而且国际化的展商比例较低，国际影响力不够。许多展览仅局限于国内某个区域，规模偏小，综合效益低，市场竞争能力有限。

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