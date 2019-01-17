原标题：6000亿元普惠性减税政策落地 专家称更多将在“两会”前后出台

减税降费是积极财政政策加力增效的重要内容，也是深化供给侧结构性改革的重要举措，据财政部部长助理许宏才介绍，2018年全年减税降费规模约1.3万亿元。

虽然2019年仅过去半个月，但新的企业减税大幕已经开启。日前召开的国务院常务会议决定，再推出一批针对小微企业的普惠性减税措施，包括提高增值税小规模纳税人起征点、放宽可享受所得税优惠的小型微利企业标准、对小规模纳税人交纳的部分地方税种可实行减半征收以及扩展初创科技型企业优惠政策适用范围。

“尽管市场对于今年大规模减税有所预期，但普遍预计减税落地时点会在全国两会前后。”京东数字科技副总裁、首席经济学家沈建光对《证券日报》记者分析称，此次国务院开年便送出政策大礼包，超出预期。反映了在经济下行阶段，逆周期经济政策有明显加强趋势。

具体来看，在此次国务院推出的政策中，针对小微企业的企业所得税减免力度明显有所增加。据测算，此次推出的普惠性政策将覆盖95%以上的纳税企业，其中98%为民营企业，预计每年可再为小微企业减负约2000亿元。需要注意的是，上述减税政策实施期限暂定三年，整体可以小微企业减税约6000亿元。

“结合此前国务院总理李克强提出的进一步采取减税降费措施，这意味着今年更加积极的财政政策将在减税降费方面迈出更大的步伐。”东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时预计，2019年减税幅度或将由上年的1.3万亿元上调至1.5万亿元，且增值税、企业所得税、个人所得税以及社保缴费都存在一定下调空间。

除了财政政策更加积极外，王青认为，货币政策也会向偏松方向微调。2019年央行还可能较大幅度增加针对小微企业、民营企业的再贷款和再贴现额度，从而间接实现定向量化宽松兼质化宽松效果。

沈建光分析称，此次针对小微企业的减税仅仅是一个开端，未来更多政策组合拳与积极的减税政策，有望在全国两会前后出台。

(责编：杨曦、仝宗莉)