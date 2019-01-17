博鳌亚洲论坛2019年年会新闻发布会举行

本报北京1月16日电 （记者王海林、尚凯元）博鳌亚洲论坛秘书处16日在北京举行新闻发布会，宣布博鳌亚洲论坛2019年年会将于3月26日至3月29日在海南博鳌举行，主题为“共同命运、共同行动、共同发展”。

博鳌亚洲论坛2019年年会拟设置50场左右的正式讨论，包括开幕大会、分论坛、CEO对话、圆桌会议等。具体议题拟设五大版块：包括开放型世界经济，多边主义、区域合作、全球治理，创新驱动，高质量发展，热点前沿。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，2018年世界经济温和增长，但动能放缓。主要经济体增长态势和货币政策分化明显，国际资本流动和金融市场、能源市场波动加剧，多边贸易体制受到严重冲击，全球结构性改革问题突出。同时，大国竞争日趋激烈，国际热点问题升温，国际形势中的不稳定不确定因素明显增多。博鳌亚洲论坛年会要为参会各方搭建开放包容的讨论平台，也要为凝聚全球治理共识向世界传递明确的信息。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 17 版）

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