海南省原国企负责人王军文回国投案自首

本报北京1月16日电 （记者姜洁）中央纪委国家监委16日发布消息，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经海南省委、省纪委监委不懈努力，日前外逃职务犯罪嫌疑人王军文回国投案自首并积极退赃。这是十九届中央纪委三次全会后首名回国投案的外逃职务犯罪嫌疑人，也是中央追逃办对外公布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索之后，第六名到案的外逃人员。

王军文，男，1951年10月出生，曾任海南省纺织工业总公司总经理、省经济合作厅党组书记、华海公司董事长，涉嫌受贿罪。2003年9月，王军文外逃。2003年9月24日，海南省检察院对其进行立案侦查，2014年11月10日批准逮捕。

中央追逃办有关负责人表示，王军文归案再次彰显了以习近平同志为核心的党中央坚持有逃必追、一追到底的鲜明态度和坚定决心。我们将认真学习和贯彻落实中央纪委三次全会部署，一体推进追逃防逃追赃工作，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。我们再次敦促所有外逃职务犯罪嫌疑人，主动弃恶从善，尽快回国投案，争取宽大处理。

《 人民日报 》（ 2019年01月17日 12 版）

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