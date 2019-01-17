原标题：专家测算1.23亿人免缴个税 今年减税规模将超3000亿元

今年1月1日起，新个税法在提高5000元起征点的基础上，增设子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等6项专项附加扣除。专家测算，本轮个税改革将会减税超过3000亿元，1.23亿人不再缴个税。

1月15日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，财政部部长助理许宏才表示，2019年在2018年减税降费的基础上还要有更大规模的减税和更为明显的降费，其中一个方面是全面实施修改后的个人所得税法及其实施条例，落实好6项专项附加扣除政策，减轻居民税负。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙对《证券日报》记者表示，个税起征点上调的首月，减税规模达316亿元，2019年减税规模将超过3000亿元，如果加上个税专项抵扣政策，累计减税规模有望达到4000亿元左右。

国家税务总局数据显示，去年个税起征点提高至5000元，首个申报期结束后，有6000多万名改革前的纳税人不需缴纳工资薪金所得个人所得税。

那么，加上实施6项专项附加扣除后不需缴税的人又有多少呢？据全国政协常委、瑞华会计师事务所管理合伙人张连起测算，个税起征点调整之前纳税人数为1.87亿人，调整后纳税人数在6375万人左右，个税起征点提高和六项专项附加扣除使得1.23亿人免缴个人所得税。

张连起表示，对于月收入低于6250元的1.23亿人，合计年度最大增收886亿元；对于月收入高于6250元的6375万人，合计增收约1148亿元。因此，起征点提高整体上每年可以增加居民收入2034亿元。综上，起征点提高和专项附加扣除每年可带来居民收入提高3461亿元。

财政部部长刘昆日前表示，实施个税专项附加扣除政策对完善收入分配制度、更好保障和改善民生、激发居民消费潜力具有重要意义。

张连起表示，进一步假设我国居民的边际消费倾向是0.6，那么起征点提高和专项附加扣除每年可提振消费2077亿元。2017年我国GDP最终消费支出为43.5万亿元，那么起征点提高和专项扣除可以边际提高最终消费支出0.48个百分点。

值得注意的是，个人在个税抵扣申报过程中面临很多疑惑。例如，租客担忧填报房租申报后，房东因此涨房租，而房东担忧被填报后，个人信息泄露，税务部门要求补缴税费。

对此，黄志龙认为，租赁市场是充分完全竞争的市场，即便是房租纳入个税抵扣范围，也不一定会导致房东大幅上调租金。当然，短期内个税抵扣有可能导致房租上涨的预期，但是从中长期来看，住房租金归根结底还是由租赁市场的供求关系决定，是租赁市场充分竞争的结果。房租个税抵扣并不一定会传导到房租上涨层面。当然，税务部门也承诺，短期内房东房租收入并不会纳入征收范围，这也会打消房租上涨的预期。

(责编：杨曦、仝宗莉)