“丝路精神”为经济全球化提供新的精神动力

“一带一路”建设蕴含的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”丝路精神，为推动经济全球化健康发展提供了新的精神动力。

习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时指出：“古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。”在经济全球化遭遇逆流的背景下，“一带一路”倡议及其所蕴含的发展理念和实践逻辑，为破解经济全球化面临的困境提供了具有可行性的中国方案，为众说纷纭的经济全球化指明了新的前进方向。实践愈发展，人们就愈发认识到，“一带一路”建设作为顺应经济全球化潮流、更好造福各国人民的国际合作平台，必将成为解决旧的经济全球化弊病的制胜之道，其蕴含的“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，为推动经济全球化健康发展提供了新的精神动力。

当前，经济全球化正处在一个关键的十字路口。在经过几十年的快速发展之后，由西方国家主导的经济全球化的弊端日益显现。由于跨国资本过度追逐利润，漠视经济发展的普惠性，造成世界各国之间发展不平衡。而在受益于经济全球化的发达国家内部，由于巨额利润流向少数资本所有者，也造成了财富分配不均日益加剧的问题。近年来，受国际金融危机影响，在民粹主义煽动下，一些西方国家及其民众将自身面临的问题归结为参与经济全球化的后果，一时间逆全球化声音甚嚣尘上，单边主义、贸易保护主义日渐抬头、愈演愈烈。尽管经济全球化出现了这些不和谐的声音，但并不意味着经济全球化的终结。中国提出的“一带一路”倡议在顺应经济全球化这一不可逆转的历史潮流的同时，突破了长期以来西方主导的旧经济全球化形成的利益格局，推动经济全球化朝着合作共赢方向发展，开辟了经济全球化新境界，这无疑得益于“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神。

“和平合作”是新型经济全球化的主旋律。“一带一路”建设是为不同国家、民族之间互联互通架构的桥梁，它弘扬“和合文化”，强调国与国之间不是敌人和对手，而是朋友和伙伴，不同民族、不同文化要“交而通”，而不能“交而恶”，彼此要多拆栏、少筑墙。“一带一路”建设把对话协商作为“黄金法则”，不断深化不同国家和地区之间的交流合作，形成命运共同体、责任共同体，将政治关系优势、地缘毗邻优势、经济互补优势转化为务实合作优势、持续增长优势、共同发展优势。

“开放包容”是新型经济全球化的精神支柱。“一带一路”建设不是要关起门来搞小圈子，更不是要搞“中国俱乐部”，而是大力弘扬开放包容精神，以世界眼光兼收并蓄、博采众长。同时，以海纳百川的精神，承认不同地域、不同民族、不同国家在文化习俗、发展道路、政治制度等方面的不同选择，既不搞拉帮结派，也不搞强买强卖和零和游戏，而是求同存异、兼容并蓄、共生共荣，实现共同发展繁荣。

“互学互鉴”是新型经济全球化的发展动力。“一带一路”建设倡导在尊重文明多样性、道路多样化和发展水平不平衡等基础上各国之间相互学习、相互借鉴、取长补短、优势互补，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，推动各国之间相互理解、相互尊重、相互信任、相互依存，共担发展责任，共推文明进步，共同为世界和人类未来负责，共创世界和人类美好明天。

“互利共赢”是新型经济全球化的必然结果。“一带一路”建设基于不同民族、不同信仰、不同文化背景、不同发展水平的国家和地区互惠合作，携手应对世界经济面临的威胁和挑战，共同谋划各方都能够获得的利益和福祉，开创发展新机遇，造就发展新动力，拓展发展新空间，形成发展新成果。“一带一路”建设不仅着眼于中国自身发展，而且强调把中国发展同其他国家发展结合起来，把实现中国梦同实现其他国家人民的梦想结合起来，其结果必然是世界各国之间的优势互补、互利共赢，有利于世界各国人民不断朝着共建人类命运共同体的方向迈进。

（作者为中央马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会主任）

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《 人民日报 》（ 2019年01月17日 09 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)